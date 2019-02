Regionali in Sardegna | l' ultimo flop di un M5S in crisi di consensi

Elezioni Regionali Sardegna 2019 - i primi risultati ufficiali : Sul sito predisposto dalla Regione Sardegna sono stati pubblicati i primi dati relativi allo scrutinio delle Elezioni con cui i cittadini sardi hanno scelto il nuovo presidente di Regione. Finora sono stati comunicati i dati relativi allo spoglio in pochissime sezioni, sulle 1.840 totali. Ma, per ora, sembra essere in parte confermato quanto previsto dagli exit poll.Continua a leggere

Regionali Sardegna - dopo oltre 12 ore i primi risultati ufficiali : perché lo spoglio prosegue così a rilento? : Operazioni in ritardo nell’isola: ogni scheda viene scrutinata contestualmente per contare voti presidenti, voti di lista e preferenze. I comuni consegneranno dati aggregati

Regionali Sardegna - Pietro Senaldi : "Le campane a morto per Di Maio - l'allarme per Matteo Salvini" : campane a morto per Luigi Di Maio, un allarme serio per Matteo Salvini. Il voto delle Regionali in Sardegna testimonia la fuga degli elettori italiani dai grillini, che quando governano (vedi Virginia Raggi a Roma) fanno solo disastri. È successo anche in Abruzzo, e prima ancora in Trentino o Friuli

Regionali Sardegna - gli exit poll : centrodestra avanti - sorpresa Zedda. Male il M5S : Negli exit poll leggero vantaggio di Solinas sul candidato di centrosinistra. La Lega non sfonda. Salvini viola il silenzio

Regionali Sardegna - scrutinio a rilentoPrimi dati : testa a testa Zedda-Solinas : Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia testa a testa tra il candidato del centrodestra Solinas (36,5-40,5%) e quello del centrosinistra Zedda (35-39%). Terzo il candidato del M5s, Desogus (tra il 13,5 e il 17,5%).

Elezioni Regionali in Sardegna : risultati in diretta. Gli appuntamenti tv : Elezioni regionali Dopo l’Abruzzo, tocca alla Sardegna. Oggi, domenica 24 gennaio, dalle 7 alle 22 urne aperte sull’isola per il rinnovo della giunta e del Presidente della Regione. I candidati che si sfidano per prendere il posto dell’attuale governatore, Francesco Pigliaru, sono sette, ma secondo i principali sondaggi la partita si gioca tra centrodestra, centrosinistra e M5S. L’esito del voto avrà un carattere locale, ...

Regionali in Sardegna : crollo M5S. Salvini teme il contagio : pressing dei suoi per rompere : E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell'economia in piena recessione, rischia di trascinare all'inferno pure noi. Non si può vivere solo della lotta ai ...

Elezioni Regionali Sardegna : nel pomeriggio i dati del voto : Prima tornata elettorale per la Sardegna che, ieri, 24 febbraio ha votato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna

Regionali in Sardegna - esulta solo Berlusconi. 'Rallenta l'effetto Salvini' - affondo clamoroso da Forza Italia : 'Adesso tutto può accadere'. Alle Regionali in Sardegna il centrodestra vede il successo con il candidato governatore Christian Solinas ma a far festa, per ora, è solo Forza Italia . A spoglio appena ...

Elezioni Regionali Sardegna 2019 - i primi risultati in tempo reale : Dopo i dati degli exit poll, diffusi nella serata di ieri, secondo cui per la presidenza della Regione Sardegna sarà una lotta testa a testa tra Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra), iniziano ad arrivare i primi dati reali, relativi allo scrutinio iniziato alle 7 di questa mattina.--I primi exit poll sulle Elezioni regionali in Sardegna, diffusi nella serata di domenica 24 febbraio, hanno evidenziato una lotta testa ...

Regionali Sardegna - Zedda del centrosinistra umilia il Pd : "Noi - lontani dai loro litigi" : A sfiorare la vittoria in Sardegna non è il centrosinistra, ma il suo candidato governatore Massimo Zedda. Il sindaco di Cagliari, ex vendoliano, è dato dagli exit poll tra il 35 e il 39%, a una incollatura da Christian Solinas del centrodestra, ma a differenza del rivale ha preso più voti rispetto

Regionali Sardegna - Zedda del centrosinistra umilia il Pd : 'Noi - lontani dai loro litigi' : A sfiorare la vittoria in Sardegna non è il centrosinistra, ma il suo candidato governatore Massimo Zedda . Il sindaco di Cagliari, ex vendoliano, è dato dagli exit poll tra il 35 e il 39% , a una ...

