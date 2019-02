No vax | la Regione Lazio propone di vietare la scuola fino ai 14 anni a chi non si vaccina

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) La Salute pubblica, specie quella dei minori è un interesse primario da tutelare in ogni Stato di Diritto. Ma se la legge statale non viene applicata in modo corretto o viene sistematicamente elusa l'Ente Pubblico immediatamente inferiore allo Stato, quindi la, può decidere di intervenire colmando questa lacuna normativa e tutelando la popone regionale. E, entrando nello specifico, laintende fare qualcosa del genere. Infatti, sull'onda del caso del bambino leucemico che non può rientrare aperché nella sua classe sono presenti altri 5 bambini di genitori no vax, laha proposto di creare una legge regionale che estenda ulteriormente l'obbligoleai 14. In pratica, si tratterebbe di un'estensione dell'obbligo, già ora esistente nel caso dei bambini da 0 a 6che non possono essere ammessi alladell'Infanzia o ...