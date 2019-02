MotoGP | Andrea Dovizioso | “Non c’è da preoccuparsi Siamo tutti vicini e si prospetta una

MotoGP - Test MotoGP 2019. Andrea Dovizioso : “Fare i tempi non serve a niente - giornata strana” : Andrea Dovizioso ha concluso la seconda giornata di Test MotoGP a Losail con l’ottavo tempo. Il pilota della Ducati non ha brillato sul giro secco ma si è concentrato sul passo, con l’obiettivo di trovare delle migliorie in ottica gara. Il vicecampione del mondo è stato molto chiaro nell’intervista rilasciata a it.motorsport.com: “È stata una giornata abbastanza strana se guardiamo le posizioni a fine sessione, perché ...

MotoGP - Test Losail 2019. Andrea Dovizioso : “Non do importanza ai tempi - lavoriamo per vincere la gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi ampiamente soddisfatto dopo la prima giornata di Test MotoGP A Losail, il vicecampione del mondo ha concluso in terza posizione a mezzo secondo da Maverick Vinales e ha lanciato degli ottimi segnali in sella alla sua Ducati. Il forlivese, che aveva brillato anche a Sepang, ha ribadito ancora una volta che non guarda più di tanto le classifiche dei tempi visto che non sempre spiegano i valori in ...

MotoGP – Test Qatar - bianco o rosso? Il dilemma di Andrea Dovizioso ai box di Losail [FOTO] : Ecco il dilemma… colorato di Andrea Dovizioso nei box di Losail nella prima giornata dei Test del Qatar E’ iniziata la prima giornata dell’ultima sessione di Test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina sono in Qatar per lavorare sodo con i rispettivi team in vista dell’esordio stagionale, in programma il 10 marzo proprio sul circuito di Losail. Anche se gli occhi sono puntatissimi sul ritorno in sella ...

MotoGP - la difficile sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia - “The Maniac” si gioca molto : Tra i piloti che approcciano questa nuova stagione di MotoGP con i maggiori dubbi e punti di domanda ma, al contempo, con il carico di responsabilità più grande, non possiamo che annoverare Andrea Iannone. Il pilota nato a Vasto, dopo aver chiuso il rapporto con la Ducati, due anni con poche gioie in Suzuki e conseguente appiedamento, sbarca in Aprilia per una nuova sfida che parte decisamente in salita. “The Maniac” avrà sulle ...

MotoGP - Andrea Iannone fermato dal lifting a Sepang : A voler ascoltare le malelingue The Maniac si sarebbe perso dietro al fidanzamento con Belen Rodriguez , che ha trascinato Andrea in un mondo di gossip inevitabile, tra serate mondane e campagne ...

MotoGP - test Sepang. Andrea Dovizioso : 'Ottimo Danilo Petrucci - è stato sottovalutato' : Il 40° compleanno di Rossi? Tanto di cappello a Valentino per quello che sta regalando al nostro sport e per l'impegno che ci mette a 40 anni". Dall'Igna: "Petrucci può e deve vincere, Bagnaia ...

MotoGP - Test Sepang – Simulazione di gara per Petrucci e Dovizioso - Danilo svela : “un’idea di Andrea - ecco cosa mi ha spiegato oggi” : Danilo Petrucci e la Simulazione gara in collaborazione con Dovizioso: il ternano racconta nel dettaglio il lavoro effettuato in pista oggi in Malesia nella seconda giornata di lavoro ai Test di Sepang 2019 E’ terminato da diverse ore ormai il secondo giorno di Test di MotoGp sul circuito di Sepang. Giornata di intenso lavoro in Malesia per il Mission Winnow Ducati Team, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che hanno effettuato ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Provare in coppia con Petrucci è stato produttivo. La moto con il caldo si è ottimamente comportata” : Andrea Dovizioso ha terminato al quarto posto la seconda giornata di test a Sepang (Malesia) e le indicazioni sono state piuttosto positive. Il centauro italiano, in sella alla Ducati, ha potuto provare la “Rossa” in diverse condizioni, anche con tanto caldo in pista, riscontrando tempi confortanti che possono infondere fiducia nella continuazione dello sviluppo della GP19. Come è noto, uno dei punti deboli della moto di Borgo ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 7 febbraio. La Yamaha rinasce con Vinales! Ottimi anche Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : I tifosi della Yamaha possono iniziare a sognare. Maverick Vinales, infatti, conclude nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione (esattamente sotto la bandiera a scacchi) con un tempo monstre: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Andrea Dovizioso : “Giornata positiva - c’è una buona base” : Soddisfazione in casa Ducati dopo la prima giornata di Test a Sepang, le Rosse hanno tratto delle indicazioni positive dalle prime otto ore di lavoro sul tracciato malese. Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno concluso rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, ottenendo un buon riscontro dalle proprie vetture in vista del debutto nel Mondiale MotoGP. Il vicecampione del Mondo traccia un bilancio sostanzialmente soddisfacente: ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 6 febbraio - la parola ai motori! In pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Test di MotoGP in Malesia. Sul tracciato di Sepang la parola passai ai motori! Dopo le presentazioni delle nuove moto e le considerazioni in prospettiva, è tempo che sia il cronometro l’unico giudice in grado di emettere una sentenza definitiva. C’è attesa! In casa Ducati, il ruolo di numero è designato, al di là delle smentite. Sarà Andrea Dovizioso a lanciare il ...