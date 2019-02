Mertens e lo scherzo a Gagliolo durante Parma-Napoli

Lo scherzo hot di Mertens : tocca il lato B di Gagliolo mentre si sistema in barriera : Non è una delle migliori annate per Dries Mertens , che tuttavia non perde il senso dell'umorismo movimentando il match con uno scherzo hot nei confronti del difensore Riccardo Gagliolo durante la ...

