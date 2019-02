eurogamer

: #Hypercharge:Unboxed è un nuovo tower defense che vi metterà nei panni di un soldatino giocattolo - Eurogamer_it : #Hypercharge:Unboxed è un nuovo tower defense che vi metterà nei panni di un soldatino giocattolo - myreviews_it : HYPERCHARGE: Unboxed sarà rilasciato (nuovamente) il 22 febbraio, in Early Access - -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) I più "vecchi" tra voi ricorderanno sicuramente Small Soldiers, storico film del 1998 diretto da Joe Dante, in cui alcuni soldatini giocattolo prendono vita e mettono a ferro e fuoco una tranquilla cittadina americana. Bene se vi mancano quei momenti, ilpotrebbe fare al caso vostro.Come riporta Rock Paper Shotgun, siamo di fronte ad un mix tra uned un FPS in cui il giocatore (da solo o con altri 3 amici) dovrà resistere ad ondate di robot per difendere quello che viene denominato Hyper-Core. Nel gioco sarà possibile fortificare la posizione tramite l'uso di torrette, trappole e muri al fine di respingere l'invasore, senza contare il supporto alla modalità schermo condiviso, decisamente non scontata di questi tempi.Proseguendo nel gioco si potranno anche sbloccare nuove skin, armi ed accessori per personalizzare la vostra action figure, il ...