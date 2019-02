HoloLens 2 è ufficiale tra prezzo | finestra di lancio | feature | immagini e video

eurogamer

: ?? Microsoft HoloLens 2 ufficiale: scheda tecnica, prezzo e uscita per il visore AR - MadWin_IT : ?? Microsoft HoloLens 2 ufficiale: scheda tecnica, prezzo e uscita per il visore AR -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) In occasione del MWC 2019 di Barcellona, Microsoft ha presentato Microsoft2, la seconda generazione del visore per la realtà mista che garantisce performance significativamente migliorate. Scopriamo questo nuovo dispositivo con i dettagli condivisi da Microsoft stessa.Microsoft ha inoltre annunciato:Ma ora veniamo anche ale alla disponibilità:2 sarà disponibile nel corso del 2019 in un bundle da $3500 (sono già aperti i pre-order) che comprende anche Dynamics Remote Assist. Inizialmente sarà disponibile in Stati Uniti, Giappone, Cina, Germania, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Australia e Nuova Zelanda (l'Italia dovrà per ora attendere).Leggi altro...