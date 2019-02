Galliani su Donnarumma | “Gli auguro di restare al Milan per sempre”

milanworld

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Intervistato danews.it, l’ex amministratore del, Adriano, ha voluto fare il suo augurio a Gigionel giorno del suo ventesimo compleanno.L’attuale CEO del Monza calcio ha augurato al giovane portiere dial“forever” e ha parlato di come è stato portato al. Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni di: “Il mio ricordo risale a quando lo abbiamo strappato all’Inter, su input di Mauro Bianchessi. Lui insisteva, dicendo che era il portiere del futuro. Io gli diedi il via libera e lo abbiamo portato a casa. Sono molto felice di averlo portato ale glidi rimanere in rossonero forever. Le relazioni e i commenti dei preparatori dei portieri che avevamo al settore giovanile, poi, ci fecero capire di aver preso un fenomeno. Oggi è tra i portieri più forti al mondo”.Qui ...