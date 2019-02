Duplice omicidio alle porte di Milano | due uomini uccisi a Rozzano e Basiglio

Duplice omicidio di Pordenone - Ruotolo non ha parlato : Giosuè Ruotolo , condannato in primo grado per il Duplice omicidio di Pordenone del 17 marzo 2015 , nel quale persero la vita Trifone Ragone e Teresa Costanza , oggi ha nuovamente chiesto la parola in ...

Catanzaro - Duplice omicidio in tabaccheria : confessa l’ex compagno della donna : Giuseppe Gualtieri ha confessato di essere il responsabile del duplice omicidio nella tabaccheria di Davoli, nel catanzarese. Gualtieri ha ucciso, con un fucile e una pistola, la sua ex convivente e il nuovo compagno. A spingere il 51enne al folle gesto è stata proprio la mancata accettazione della nuova relazione dell'ex compagna.Continua a leggere

Padre e figlio uccisi da colpi di fucile in auto : Duplice omicidio nel crotonese : Stavano lasciando in auto la loro proprietà, dopo una giornata di lavoro, quando è spuntato un fucile caricato a pallettoni che ha fatto fuoco, uccidendoli sul colpo. Sono morti così, secondo una prima ricostruzione, Francesco Raffa, di 59 anni, e suo figlio Saverio, di 33, allevatori. Il duplice omicidio, forse un vero e proprio agguato, è stato portato a termine nel pomeriggio, in località Furci, a ...

Duplice omicidio a Pallagorio - padre e figlio uccisi a colpi di fucile nella loro auto : Le vittime sono due allevatori, padre e figlio, Francesco e Saverio Raffa, freddati nella loro auto, un fuoristrada Suzuki, a colpi d’arma da fuoco, dopo che lasciata la loro azienda stavano viaggiando all’altezza di una curva, lungo la strada provinciale che collega Pallagorio a San Nicola dell'Alto.Continua a leggere

