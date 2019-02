Conti pubblici | Tria | ' non credo che l' Europa ci chiederà una manovra correttiva Sarebbe

Conti pubblici - Ifo : “Crescita italiana deludente da 25 anni. No a scontri con l’Ue o la solvibilità sarà a rischio” : “La performance economica dell’Italia appare tanto sbalorditiva nel dopoguerra quanto deludente negli ultimi 25 anni”. E ora, nel contesto di un aumento dei tassi di interesse sui mercati dei capitali, il Paese “potrebbe ritrovarsi sotto una rinnovata pressione dei mercati finanziari“. In particolare “se la disputa sul bilancio” con la Commissione Europea “dovesse infiammarsi di nuovo e i premi al ...

Conti pubblici - l'allarme : "Italia rischia di scivolare verso Nordafrica" : Gli economisti criticano la politica economica propugnata dal governo italiano : "Molte delle riforme fatte invertono la marcia rispetto a riforme del passato - scrivono - ciò riporta nell'economia ...

Rischio manovra-bis per i Conti pubblici Anche la patrimoniale tra le soluzioni : La Lega sgonfia la Flat tax: l’ipotesi è che nel 2020 la tassa piatta venga applicata solo ai redditi incrementali. Come avevano già proposto i «quasi alleati» di Fratelli d’Italia

Italia - dagli altri rating al giudizio Ue : i 4 mesi di fuoco per Governo e Conti pubblici : Con il rating di Fitch è iniziato per i conti pubblici Italiani un calendario di fuoco che arriverà fino a giugno, quando la Commissione Ue, con la pubblicazione delle raccomandazioni paese, esprimerà il giudizio sui conti pubblici Italiani...

Dal rating di Fitch al giudizio Ue di giugno - 4 mesi di fuoco per i Conti pubblici italiani : 21 febbraio 2019 Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare come ogni anno il Def, il documento di economia e finanza , con l'aggiornamento delle nuove ...

Conte : «Nessuna manovra correttiva sui Conti pubblici». I tempi del premier sull'autonomia regionale : ... «Saremo in grado di riportare il Paese verso una stagione di maggiore equità sociale, d'altronde l'austerity ci ha mostrato che l'economia ha bisogno di respirare proprio nelle fasi in cui consumi e ...

Conte : «Nessuna manovra correttiva sui Conti pubblici». E poi frena sull’autonomia : L’economia al centro dell’intervento a Palazzo Madama: «Le riserve auree sono di Bankitalia, modifiche al loro utilizzo solo se compatibile con l’Ue»

Conte : «Nessuna manovra correttiva sui Conti pubblici - ci sono 2 miliardi a garanzia» : Il premier in aula: «sono nel pieno delle mie proprie prerogative: tutti a abbiamo l’unico interesse di difendere gli italiani»

Conti pubblici - Tria : Def nei termini : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Tria,rispondendo al question time. "Non c'è in campo il tema di una ri-nazionalizzazione di Alitalia,la soluzione non può che essere di mercato, trainata da ...

La magagna dei Conti pubblici e il Tg2 anti-Europa : Ronzano elitre fuori, ronza il folle mortorio...vabbè non esageriamo e lasciamo in pace Montale, però mentre ronzano un sacco di robacce giudiziarie e schifezze sovraniste ci sarebbe, nel mondo sottostante ma reale, l'economia che va proprio male. Istat racconta di ordini in calo drastico, e quindi

Giorgetti preannuncia una Manovra bis dopo il Continuo peggioramento delle performance dei Conti pubblici : Una Manovra correttiva per un valore compreso tra 7 e 15 miliardi di euro è sempre più vicina, almeno secondo quanto fatto trapelare dal sottosegretario a Palazzo Chigi, il leghista Giancarlo ...

Conti pubblici - Giorgetti : “Nei prossimi mesi verifichiamo se servirà una manovra correttiva” : Il governo verificherà “Nei prossimi mesi” se servirà una manovra correttiva per rispettare gli obiettivi di deficit e debito concordati con la Commissione europea. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio della Lega, Giancarlo Giorgetti, a Milano. Finora il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha escluso la necessità di interventi, e il premier Giuseppe Conte a fine gennaio aveva dichiarato che non se ne era mai discusso ...