Al MWC 2019 spazio anche a Nubia Mini 5G | Nubia X e Red Magic Mars

Anteprima Nokia 9 PureView : CINQUE fotocamere posson bastare?! – MWC 2019 : In questa Anteprima del Nokia 9 PureView diamo un’occhiata alle sue CINQUE fotocamere : non è uno scherzo, Nokia 9 PureView ha ben CINQUE fotocamere co-ingegnerizzate con LEICA per poter catturare foto anche in condizioni di leggi di più...

LG V50 e LG G8 ThinQ – Dual Screen e gesture alla JEDI – MWC 2019 : In questo tour dello stand della compagnia coreana diamo un’occhiata a LG V50 e LG G8 ThinQ , i due smartphone top di gamma presentati in occasione del Mobile World Congress 2019 . LG V50 5G è leggi di più...

Abbiamo provato il prototipo di OnePlus 5G al MWC 2019 giocando sul cloud : Al Mobile World Congress 2019 è presente anche OnePlus che pur non annunciando nuovi prodotti mostra in anteprima un prototipo di OnePlus 5G. L'articolo Abbiamo provato il prototipo di OnePlus 5G al MWC 2019 giocando sul cloud proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia 1 è un oggetto di design sublime - eccolo in anteprima dal MWC 2019 (video) : Finalmente possiamo mostrarvi il tanto atteso Sony Xperia 1, flagship dell’azienda nipponica che è stato ufficialmente presentato al MWC 2019 . Ci sarà da aspettare ancora qualche mese, poco prima dell’estate per poterlo acquistare, ma il device è quasi pronto e abbiamo avuto l’opportunità di toccarlo con mano e valutarne soprattutto il pulitissimo design . La novità […] L'articolo Sony Xperia 1 è un oggetto di design ...

Già domani 26 febbraio il OnePlus 7? Design radicale e 5G al MWC 2019 : Potrebbe essere lanciato a sorpresa domani il OnePlus 7: come riportato da 'gizmochina.com', il produttore cinese si appresta ad approfittare della cornice del MWC 2019 di Barcellona per presentare un prototipo 5G, che dovrebbe proprio identificarsi con il prossimo flagship. Secondo la fonte il dispositivo sfoggerà un Design completamente rivoluzionario, definito ' radicale '. Le foto leaked della scorsa settimana suggeriscono l'abbandono del ...

MWC 2019 - Microsoft annuncia HoloLens 2 (ma non per tutti) : Al Mobile World Congress di Barcellona non si parla solo di smartphone, tablet e 5G. Nella giornata di ieri Microsoft ha presentato HoloLens 2, la seconda versione del suo atteso visore per la realtà mista HoloLens: un prodotto decisamente interessante (anche perché arriva dopo quattro anni dal predecessore), ma che è bene precisare da subito non sarà un prodotto per tutti. I motivi sono molteplici, ma hanno a che vedere principalmente con il ...