Torino | per il Carnevale va in scena la Street Parade

Torino-Atalanta - Gasperini : 'La coppa ha influito - ma recupereremo' : Gian Piero Gasperini ha analizzato così la partita, intervistato da Sky Sport: "Ora abbiamo la coppa Italia che per noi è un obiettivo importante, poi torneremo con maggiore attenzione sul campionato.

Torino-Atalanta - Mazzarri : 'Meno filosofia - più calcio per tutti' : Inevitabile la soddisfazione di Walter Mazzarri, che ha commentato così la gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un'ottima gara e avevamo di fronte un avversario molto forte, guidato da un ...

Torino - Mazzarri : "Ottima gara contro un avversario forte - nella ripresa quasi perfetti" : "Abbiamo fatto un'ottima gara contro un avversario molto forte, capace di battere la Juve e guidata da un bravissimo tecnico. Mi sono arrabbiato solo nei primi 10 minuti del primo tempo, in cui ...

Torino-Atalanta 2-0 - per i bergamaschi s'allontanano i sogni d'Europa : Il Torino stende l'Atalanta e irrompe in zona Europa. I granata si aggiudicano l'anticipo e agganciano i bergamaschi al sesto posto, in attesa degli altri risultati. A decidere la sfida dell'Olimpico (2-0), la rete del ritrovato Iago Falque a fine primo tempo e il blitz di Izzo al primo minuto della

Torino-Atalanta 2-0 - Izzo e iago Falque firmano un colpo per l'Europa : TORINO - Un gol di Izzo in mischia a fine primo tempo, il bis di iago Falque dopo trenta secondi della ripresa: l'uno-due granata abbatte la resistenza di una Atalanta bella solo per un tempo, e ...

Upas trame all'8 marzo : Raffaele parte per Torino : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal 1996 e che vede molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Nelle prossime puntate Franco, resosi conto di essere nel mirino di Prisco, è preoccupato per la sua famiglia. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano che ci sarà un pesante diverbio tra Mariella e Cerruti, che non ...

Torino - sospiro di sollievo per Cairo : il TFN della Figc proscioglie il presidente granata : Niente sanzione per il presidente del Torino, prosciolto dall’accusa di aver leso la reputazione della classe arbitrale dopo il derby con la Juventus Il Tribunale federale nazionale della Figc ha prosciolto il presidente del Torino, Urbano Cairo, dall’accusa di avere espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale dopo il derby perso contro la Juventus. La procura federale aveva richiesto ...

Torino Atalanta formazioni probabili - c’è Kulusevski per la Dea : Torino Atalanta formazioni – Match dal profumo d’Europa quello che vedrà contro Torino e Atalanta. Senza lo squalificato Rincon e con il dubbio Djidji, che ha svolto allenamento differenziato, Mazzarri prepara la sfida di domenica. Il tecnico granata dovrebbe confermare Berenguer alle spalle di Belotti supportato però dal rientro di Iago Falque tra i titolari, […] L'articolo Torino Atalanta formazioni probabili, c’è Kulusevski ...

I due manager tedeschi condannati in Italia per il rogo dello stabilimento Thyssenkrupp a Torino potranno essere arrestati anche in Germania : L’ordine di carcerazione per i due manager tedeschi Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz di Thyssenkrupp potrà essere applicato anche in Germania. Lo ha deciso il Tribunale regionale di Essen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia. I due manager erano stati condannati nel

Torino-Atalanta - Gasperini : 'Papu Gomez - fastidio al flessore'. Non convocato : Dimenticare al più presto la sconfitta arrivata nello scontro diretto dell'ultimo turno contro il Milan per riprendere immediatamente la rincorsa al quarto posto e arrivare al meglio all'appuntamento ...

No - non hanno arrestato due dirigenti della Thyssen per il rogo di Torino : Notizia aggiornata alle 14,50 con la precisazione che i due dirigenti non sono stati arrestati La notizia che due dirigenti della Thyssen erano stati arrestati in Germania per il rogo del 2007 aveva fatto levare inni alla giustizia che, lento pede, era arrivata anche per le sette vittime della notte tra il 5 e il 6 dicembre nello stabilimento di Torino. La notizia era stata diffusa dall'agenzia tedesca Onvista secondo ...