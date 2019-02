Tina Cipollari su Instagram con i figli Insulti inaccettabili e prese in giro

grasso come te - mettilo a dieta". Insulti choc ai figli di Tina Cipollari : Per una come lei abituata sempre ad avere la parola 'giusta' per tutti, rimanere senza parole non è una cosa da poco. Ma questa volta Tina Cipollari , ha ragione da vendere. Gli haters l'hanno ...

Tina Cipollari a Disneyland - il figlio ricoperto di insulti : "Sei grasso come tua madre" : Il figlio di Tina Cipollari vittima dell'hate speech. L’opinionista di Uomini e Donne ieri ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la vede insieme ai due figli, avuti dall'ex marito Chicco Nalli, all’ingresso di Disneyland a Parigi.In mezzo a tanti apprezzamenti un utente ha rovinato la giornata di Tina scrivendo un commento molto negativo riferito al peso del figlio minore: "Sei grasso come tua madre".prosegui la letturaTina ...

Uomini e donne La Scelta - Tina Cipollari e il dettaglio sfuggito : umilia Gemma Galgani in prima serata : Tina Cipollari ieri a Uomini e donne - La Scelta ha finto di essere una cartomante e con la complicità di Lorenzo Riccardi ha messo in scena un esilarante sketch. Il giovane si è fatto leggere le ...

Tina Cipollari appare a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso per il matrimonio di Maria Monsè : Ieri, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto con successo da Barbara D'Urso è stato celebrato il matrimonio di Maria Monsè. Le telecamere della trasmissione di Canale 5 sono andate a curiosare all'interno della location dove la Monsè ha scelto di festeggiare (per la quarta volta!) il suo matrimonio e tra gli invitati vi erano anche molti personaggi noti dello spettacolo, tra cui Tina Cipollari, l'opinionista di ...

Tina Cipollari - scelta di Lorenzo : l’anello che non passa inosservato : Uomini e Donne, Tina Cipollari alla scelta di Lorenzo: l’anello con la mummia Tina Cipollari colpisce ancora. La storica opinionista di Uomini e Donne ha lasciato tutti a bocca aperta, regalando ovviamente moltissime sorprese e risate. La donna ha finto di essere una cartomante e con la complicità di Lorenzo Riccardi ha messo in scena […] L'articolo Tina Cipollari, scelta di Lorenzo: l’anello che non passa inosservato proviene ...

Tina Cipollari a Pomeriggio 5 al matrimonio di Maria Monsè : pubblico deluso : Il quarto matrimonio di Maria Monsè a Pomeriggio 5: tra gli invitati anche Tina Cipollari Prima volta a Pomeriggio 5 per Tina Cipollari. Nonostante l’ex marito Chicco Nalli sia uno degli habitué del salotto di Barbara d’Urso, la Vamp non è mai apparsa nel programma di Canale 5. Almeno fino ad oggi, quando si è […] L'articolo Tina Cipollari a Pomeriggio 5 al matrimonio di Maria Monsè: pubblico deluso proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Tina Cipollari e quel clamoroso sospetto : si dice che con Roberta... : Nel corso dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne , la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari maggiori spiegazioni dopo che l'opinionista ha definito Roberta Di Padua '...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e quel clamoroso sospetto : si dice che con Roberta... : Nel corso dell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari maggiori spiegazioni dopo che l’opinionista ha definito Roberta Di Padua "Miss Europa". La bionda romana ha ammesso di non avere alcun problema nei riguardi della dama, però pr

Uomini e Donne news - Tina ce l’ha con Roberta? La Cipollari spiega : Uomini e Donne news: Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua del Trono Over? L’opinionista spiega Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua a Uomini e Donne? Questa è la domanda che pone oggi, nel corso della puntata del Trono Over, Maria De Filippi all’opinionista. Quest’ultima la definisce “Miss Europa” e poi afferma […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina ce l’ha con Roberta? La ...