Pellegrino e De Fabiani bronzo nella team sprint ai Mondiali di fondo

Sci di fondo - bronzo per Pellegrino-De Fabiani nel Team sprint a tecnica classica : Seconda medaglia per l"Italia ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld in Austria, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno conquistato il bronzo nella Team sprint in tecnica classica.Un risultato storico per l'Italia del fondo che torna sul podio per la terza volta consecutiva nello sprint a coppie. Una volata da brividi per Pellegrino, protagonista di un testa a testa fino all'ultimo metro con lo svedese Halfvarsson. La vittoria è andata ...

Mondiali Sci di fondo – L’Italia sul podio della team sprint TC - Pellegrino e De Fabiani si prendono il bronzo : Prima medaglia per De Fabiani, Pellegrini invece sale per la terza volta consecutiva sul podio mondiale di questa specialità dello sci di fondo Siamo ancora sul podio. Come a Falun, come a Lahti. L’Italia si prende un’altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialità nello sci di fondo dopo il bronzo del 2015 e l’argento del 2017: a Seefeld sale per la terza volta consecutiva sul ...

Pellegrino-De Fabiani : bronzo mondiale : Azzurri ancora sul podio, come a Falun e a Lahti. L'Italia si prende un'altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialita' nello sci di fondo dopo il bronzo ...

Mondiali sci fondo - Pellegrino-De Fabiani bronzo nel team sprint : SEEFELD, Austria, - L'Italia si prende un'altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialità dopo il bronzo del 2015 e l'argento del 2017. A Seefeld sale per ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Francesco De Fabiani-Federico Pellegrino si tingono di bronzo! Impresa azzurra nella team sprint : Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld (Austria). Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino hanno vinto il bronzo nella team sprint in tecnica classica alle spalle di Norvegia e Russia. Per il Bel Paease si tratta del terzo podio iridato consecutivo in questo format di gara: nelle edizioni 2015 e 2017 erano arrivati rispettivamente un bronzo ed un argento grazie a Pellegrino e Dietmar Noeckler. L’ultimo ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota cinque ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 24 febbraio : Pellegrino-Da Fabiani vincono il bronzo! Brignone in testa in discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 24 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata conclusiva dell’ultimo weekend del mese. OA Sport ...

Sci di fondo - Mondiali di Seefeld : Pellegrino e De Fabiani volano in finale nella team sprint : Sci di fondo, Mondiali di Seefeld: Pellegrino e De Fabiani sono approdati in finale nella team sprint Federico Pellegrino se l’è presa comoda al traguardo: il valdostano, in coppia con Francesco De Fabiani, ha portato l’Italia alla finale della team sprint ai Mondiali di Seefeld. I due hanno condotto una gara di testa insieme alla Finlandia e alla Francia, con tempi inferiori a quelli della prima semifinale, così negli ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani in finale! Eliminate Laurent e Scardoni : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata odierna dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Quest’oggi si disputano le Team Sprint maschile e femminile. L’Italia può contare, al maschile, su fondate speranze di medaglia: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno ogni cosa che è in loro potere per issarsi sul treno che porta a Emil Iversen e Johannes Klaebo, per un potenziale ...

Biathlon - Mondiali di Seefeld : Pellegrino e De Fabiani volano in finale nella team sprint : Biathlon, Mondiali di Seefeld: Pellegrino e De Fabiani sono approdati in finale nella team sprint Federico Pellegrino se l’è presa comoda al traguardo: il valdostano, in coppia con Francesco De Fabiani, ha portato l’Italia alla finale della team sprint ai Mondiali di Seefeld. I due hanno condotto una gara di testa insieme alla Finlandia e alla Francia, con tempi inferiori a quelli della prima semifinale, così negli ultimi ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint maschile comoda qualifica alla finale per Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino : Le semifinali della team sprint maschile in tecnica classica dei Mondiali di sci di fondo sorridono all’Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino: a Seefeld, in Austria, gli azzurri passano alla gara che assegnerà le medaglie senza neanche forzare poi così tanto, giocando con i tempi di ripescaggio e chiudendo, senza fare neppure la volata, al terzo posto nella seconda serie. nella prima semifinale i ritmi non sono altissimi in ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 24 febbraio : Pellegrino-De Fabiani fanno sognare - attesa per Federica Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 24 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata conclusiva dell’ultimo weekend del mese. OA Sport ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sognano la medaglia : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata odierna dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Quest’oggi si disputano le Team Sprint maschile e femminile. L’Italia può contare, al maschile, su fondate speranze di medaglia: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno ogni cosa che è in loro potere per issarsi sul treno che porta a Emil Iversen e Johannes Klaebo, per un potenziale ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Francesco De Fabiani affiancherà Federico Pellegrino nella team-sprint! : Domani, domenica 24 febbraio, sarà tempo di team sprint maschili e femminili in tecnica classica nello sci di fondo alle Mondiali di sci nordico di Seefeld: dalle ore 9.15 italiane, 19 coppie tra le donne e 29 tra gli uomini si daranno battaglia per il titolo e gli altri due gradini del podio. Le coppie italiane sono state inserite nella prima semifinale per quanto concerne le donne (Greta Laurent e Lucia Scardoni partiranno alle 9.15), mentre ...