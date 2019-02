Ivan Rakitic gela l' Inter | Mi viene da ridere | schiaffo a Beppe Marotta

liberoquotidiano

: RT @CampiMinati: '?Ho ancora 3 anni di contratto e voglio restare qui. Mi riempie di orgoglio sapere che grandi club si interessino a me, m… - GioCuzzo : RT @CampiMinati: '?Ho ancora 3 anni di contratto e voglio restare qui. Mi riempie di orgoglio sapere che grandi club si interessino a me, m… - morenoAlmare : RT @CampiMinati: '?Ho ancora 3 anni di contratto e voglio restare qui. Mi riempie di orgoglio sapere che grandi club si interessino a me, m… - infoitsport : Le mani di Marotta su Rakitic: accordo col Barça e offerta super al croato. No a Man. Utd e Psg, Ivan vuole l'Inter -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Segbnali dalla Spagna per l'. Se è tutto fatto per Diego Godin,invece marca le distanze dai nerazzurri. A dirlo è lo stesso centrocampista croato del Barcellona. Le sue parole dopo la vittoria contro il Siviglia pesano come pietre: "A volte rido alla mattina leggendo tutti i rumor