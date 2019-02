Google ARCore ora supporta Motorola One | One Power e Nokia 8 1

Google ARCore 1.7 aggiunge l’API Augmented Faces per i selfie AR e la nuova app Elements per sviluppatori : Google ARCore, l’applicazione di Big G dedicata alla realtà aumentata, si è aggiornata alla versione 1.7. L'ultima versione per sviluppatori presenta oggi una nuova API Augmented Faces per i selfie AR e un'app ARCore Elements per l'apprendimento dei principi di base. L'articolo Google ARCore 1.7 aggiunge l’API Augmented Faces per i selfie AR e la nuova app Elements per sviluppatori proviene da TuttoAndroid.