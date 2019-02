Firenze,rogo stabile:3 feriti,uno grave

Incendio in un appartamento al quarto piano di unoin via Gozzoli, a. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone che si trovavano all'interno.Un anziano avrebbe riportato ustioni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi A quello di Torregalli,con intossicazioni da fumo, sarebbero state portate altre due persone. Agenti della Polizia di Stato e Vigili del fuoco hanno portato fuori dal condominio altre 4 persone (3 anziani e una badante).Evacuati 25 appartamenti dello.(Di domenica 24 febbraio 2019)