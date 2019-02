Di Maio | possiamo evitare Manovra bis Il vicepremier è d' accordo con Boccia | serve un

Truffati dalle banche - Di Maio : “L’Ue ci ha scritto che non possiamo dare rimborsi automatici. Noi lo facciamo e basta” : Gli indennizzi automatici ai piccoli investitori coinvolti nelle crisi delle banche finite in liquidazione coatta sono finiti come prevedibile nel mirino della Commissione europea. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio , che durante una conferenza stampa alla Camera ha parlato di “una lettera dell’Unione europea che dice non possiamo utilizzare la misura per risarcire i Truffati delle banche ”. ...

Migranti - Di Maio : “Sì a donne e bambini. Ma se Malta non apre allo sbarco non possiamo accogliere nessuno” : “Chiedo all’Unione Europea di dare l’input a Malta di farli sbarcare in quel Paese”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sabato sera a Pescara. Il ministro ha ricordato che “l’Italia ha dato la disponibilità a ricevere bambini e mamme, in tutto 10 persone delle 49 presenti sulle imbarcazioni. Se Malta non li fa sbarcare – ha rimarcato – noi non possiamo neanche prendere loro”. L'articolo ...