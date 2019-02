Ciclismo | Volta ao Algarve – L’ultima tappa è di Stybar | Pogacar staccato | ma si

Ciclismo - Volta ao Algarve – Stefan Kung davanti a tutti nella cronometro : Pogacar leader in classifica generale : Stefan Kung si aggiudica la prova a cronometro della Volta ao Algarve 2019: Tadej Pogacar leader in classifica generale La terza tappa della Volta ao Algarve riserva ai ciclisti la classica ‘lotta contro il tempo’: è la Volta della cronometro! Sul circuito che per 20.3 km si snoda con partenza ed arrivo a Lagoa, il più veloce di tutti è risultato essere Stefan Kung. Il ciclista svizzero della Groupama-FDJ ha ottenuto la prima ...

Ciclismo - Sonny Colbrelli : “Sto crescendo un passo alla volta - stagione dopo stagione” : Sonny Colbrelli ha alzato le braccia al cielo ieri, nella frazione dedicata ai velocisti del Tour of Oman: si tratta per lui della prima vittoria stagionale, che coincide con la prima anche della sua squadra, la Bahrain Merida, la stessa di Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, con quest’ultimo oggi terzo nella frazione regina. Colbrelli ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Dedica speciale per questo ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al debutto europeo : i convocati per la Volta a la Comunitat Valenciana : Il debutto europeo è alle porte, con la Volta a la Comunitat Valenciana al via questo mercoledì 6 febbraio Si è appena conclusa la Vuelta a San Juan, con buone prestazioni degli #OrangeBlue che hanno raccolto 4 top10 mettendosi in luce in tutte le tappe con buone prestazioni, ed è già tempo di pensare al debutto europeo del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Volta A LA Comunitat Valenciana Il debutto europeo 2019 sarà in Spagna, alla Vuelta ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Mi sento ricaricato fisicamente e mentalmente. Per la prima volta preparerò il Giro in altura nel Colorado” : Fabio Aru torna in gara oggi, al Challenge Maiorca (o meglio, nella prima delle quattro corse che fa parte del Challenge). La necessità è quella di far dimenticare la sua versione 2018, risultata poco convincente sotto tutti i punti di vista. Di questo e di altro il ciclista sardo ha parlato con Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Sul debutto: “Ci arrivo ricaricato, sia dal punto di vista fisico, sia soprattutto mentale. A ...

Ciclismo – La prima volta di Gaviria con la UAE-Emirates - il colombiano commenta l’addio alla Quick-Step : “mi sono preso un rischio” : Fernando Gaviria esordisce con la UAE-Emirates, le sensazioni del ciclista colombiano dopo la prima gara con il nuovo team Fernando Gaviria ha esordito con il suo nuovo team alla Vuelta San Juan 2019. Dopo aver conquistato la prima tappa della corsa, il ciclista colombiano ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto all’addio alla Quick-Step, per abbracciare il ...