Toro | Mazzarri | Quasi perfetti Cairo | E che bel record

Napoli - è tornato il mal di gol : col Toro di Mazzarri è solo 0-0 : Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Torino. Una gara che gli azzurri non riescono a sbloccare contro una difesa chiusa. Gli azzurri scivolano a -13 dalla Juve. Cinque minuti di batti e...

Mazzarri - Toro impari dal Napoli di Sarri : TORINO, 9 FEB - E' l'ultimo Napoli di Sarri il modello di Mazzarri per un Torino che non vuole più stare ai margini della zona Europa. "Come loro siamo bravi a fare il pressing alto ma dobbiamo ...

Toro - buone notizie per Mazzarri : recupera Djidji : La speranza è diventata realtà: Koffi Djidji è tornato in gruppo. Recupero importante in casa Toro a tre giorni dalla sfida contro l'Udinese che i granata dovranno vincere a tutti i costi per restare ...

Mazzarri batte Spalletti - il Toro porta a casa i tre punti : In fin dei conti Walter Mazzarri e Luciano Spalletti sono toscani, si conoscono da tempi immemori, cenavano insieme ai tempi del corso allenatori, così ha raccontato il livornese e granata.Cercano di somigliarsi in tutto, anche nel modo di giocare, quindi Luciano da Certaldo decide di cambiare l’Inter, o meglio, di sorprendere Walter da San Vincenzo e sistemare i suoi come all’andata. Quindi difesa a tre, come quella dei padroni di ...

Toro : Mazzarri recupera Baselli per l'Inter - ma perde Parigini : Un recupero importante per Walter Mazzarri: Daniele Baselli è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il peggio è alle spalle per la mezzala granata ferma dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina ...

Il Toro si rimette in marcia verso Europa : Mazzarri trionfa - tris all'Empoli : Il regalo per i tifosi del Torino arriva a Santo Stefano. La squadra di Walter Mazzarri ritrova il successo battendo con un netto 3-0 l'Empoli e si rimette in marcia per l'Europa. All'Olimpico Grande Torino partita sostanzialmente senza storia, con i granata che vincono e convincono: Nkoulou, De Sil

Toro : Mazzarri - dobbiamo usare la testa : ANSA, - TORINO, 25 DIC - Il Torino di Walter Mazzarri, dopo il ko nel derby e il pareggio con il Sassuolo, arrivato in extremis, vuole ritrovare la strada della vittoria. Contro l'Empoli i granata ...

