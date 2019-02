Roma | il messaggio di papà Zaniolo dopo l’intervista delle Iene | “un po’ stupida | ma non

sportfair

: @carl0s_ apre il WIAD Roma con un messaggio: siamo qui per scambiare conoscenza e crescere, non per insegnare… - salvatorelarosa : @carl0s_ apre il WIAD Roma con un messaggio: siamo qui per scambiare conoscenza e crescere, non per insegnare… - musicalitaest : #Michaelsoul #humanize #umanità #eurovisionsongcontest #esc #bielorussia Giovane talento #compositore #thevoice… - digitaliano : @MIRKOJEEP @cheamarena @virginiaraggi @Roma @facciamorete Allora sì il mio # era generico il tuo messaggio meno. T… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Nicolòe la madre Francesca sono stati i protagonisti di un’intervista alleche ha avuto qualche strascico polemico Nicolòe la madre Francesca Costa sono stati al centro di una querelle che ha monopolizzato la settimana in casa. I due sono stati intervistati dalle, un faccia a faccia che ha causato un po’ di scompiglio prima del chiarimento tra le parti. Adesso è intervenuto a tal proposito anche il padre del centrocampista dellaIgor, il quale ha detto la sua ai microfoni di vocegiallorossa.it: “Ho sempre creduto e supportato mio figlio anche quando, in passato, le cose non sembravano andare per il verso giusto. Nicolò sta facendo benissimo e spero che continui così ma tenendo ben saldi i piedi per terra, come abbiamo fatto fino ad ora. Le? Ho provato un po’ d’imbarazzo perché, in tutta sincerità, è stata ...