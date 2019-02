Padre porta fiori al figlio mortoVa a processo per sigilli violati

Rigopiano - Padre andrà a processo per aver portato i fiori dove è morto il figlio : area interdetta : La vicenda dell'hotel Rigopiano di Farinandola (Pescara), la struttura ricettiva distrutta da una valanga nel gennaio del 2017 continua a tenere banco, a più di due anni di distanza dal dramma. Come si ricorderà infatti, la tragedia costò la vita a 29 persone. Tra le vittime vi era anche un giovane di nome Stefano Feniello. La sua morte, in quella tragica circostanza, sconvolse la famiglia, che da allora non ha del tutto superato il terribile ...

Negramaro - Giuliano Sangiorgi : “Lele? Mio Padre lo ha riportato in vita” : Negramaro, Giuliano Sangiorgi: “Lele? Mio padre lo ha riportato in vita” L’emorragia cerebrale che ha colpito il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato, aveva lasciato tutti a bocca aperta. Mesi e mesi di preoccupazioni per la famiglia, gli amici e i fan del gruppo pugliese. Ora Lele sta bene anche se non tornerà in tour con […] L'articolo Negramaro, Giuliano Sangiorgi: “Lele? Mio padre lo ha riportato in ...

Portata via da Brescia e uccisa in Pakistan : assolti Padre - zio e fratello : Un tribunale pachistano ha assolto «per mancanza di prove certe» il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana Portata via da Brescia nell’aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d’origine della famiglia e poi uccisa perché le aveva rifiutate. I familiari avevano inizialmente detto che Sana era mort...

Il Padre del bimbo abbandonato a Carmagnola : "Portatemelo - non è un cane" : La madre lo aveva mandato via spiegando che per lui non c'era più posto in roulotte, ma l'uomo non ci sta.

Bimbo di 8 anni abbandonato in strada dalla mamma - il Padre : 'Portatemelo - non è un cane' : La storia del Bimbo di 8 anni , ha commosso l'intero paese e a Mattino Cinque il papà ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto accaduto. L'uomo ha dichiarato che avrebbe detto alla ex di ...

Bimbo abbandonato in strada dalla mamma - il Padre : “Riportatemelo - non è un cane” : La madre, di origini bosniache, lo aveva mandato via dalla roulotte dove viveva in un campo rom di Carmagnola, spiegando che per lui non c'era più posto. A trovarlo erano stati i vigili mentre vagava da solo per strada. Per il piccolo sono arrivate tantissime richieste di adozione.Continua a leggere

'Mattino Cinque' - bimbo abbandonato a Carmagnola - il Padre : 'Portatemelo - non è un cane' : "Portatemelo, ho detto 'toglietelo da lì che si creano casini'. Non è un cane , lo voglio a casa con me". A "Mattino Cinque " le parole del padre del bimbo di Carmagnola , abbandonato a 8 anni dalla ...

Giuseppe Zamberletti - morto il Padre della Protezione civile. Borrelli : “Intuì per primo l’importanza della prevenzione” : È stato il padre della Protezione civile, strenuo sostenitore, dopo ogni catastrofe, a partire dal terremoto del Friuli del 1976, del “ricostruire tutto com’era e dov’era”. È morto all’età di 85 anni Giuseppe Zamberletti. Da tempo malato, era ricoverato in ospedale a Varese. “Un amico, un maestro, una guida”, ha commentato Angelo Borrelli, attuale capo della Protezione civile. “Oggi perdiamo uno ...

Julen - si scava ancora nel pozzo : il Padre ha una crisi d’ansia - portato via dall’ambulanza : Ore di ansia per la sorte di Julen, il padre colto da una crisi d'ansia. L'ambulanza è intervenuta portandolo via dopo averlo soccorso sul posto per più di un'ora.Continua a leggere

Rigopiano - Padre multato per aver portato i fiori : 'Salvini mi ha detto di non pagare' : Alessio Feniello ha incontrato il vicepremier a due anni dalla tragedia. Avrebbe dovuto pagare 4550 euro per aver deposto i fiori tra le macerie dell'hotel, dove erano stati posti i sigilli - Non ...

Rigopiano - Padre multato per aver portato i fiori : 'Salvini mi ha detto di non pagare la multa' : Alessio Feniello ha incontrato il vicepremier a due anni dalla tragedia. Avrebbe dovuto pagare 4550 euro per aver deposto i fiori tra le macerie dell'hotel, dove erano stati posti i sigilli - Il ...

Rigopiano - il Padre di una vittima : "Mi hanno condannato perché portavo i fiori dove è morto mio figlio" : "Ha detto bene il mio avvocato: è arrivata la prima condanna per la strage. Solo che riguarda il padre di una vittima", non si dà pace Alessio Feniello, padre di Stefano, il 28enne morto nella tragedia dell'Hotel di Rigopiano. Un giudice l'ha condannato a pagare 4.550 per aver violato i sigilli sul posto della strage. La ragione? Voleva semplicemente portare i fiori sul posto dove suo figlio ha perso la vita. Sulle pagine de La ...

Porta i fiori alla tomba del figlio - multato Padre di una vittima di Rigopiano : Una multa da 4.550 euro per aver violato, il 21 maggio dello scorso anno, i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area dove, il 18 gennaio del 2017, si verificò la valanga di Rigopiano. È quanto ha stabilito il gip del tribunale di Pescara, aderendo a una richiesta del pm Salvatore Campochiaro formulata il 3 luglio dell'anno scorso, nei confronti di Alessio Feniello, originario di Valva, nel Salernitano, padre del ...

Rigopiano - Padre di una vittima multato per violazione sigilli : “Portavo fiori a mio figlio. Al magistrato dico farò carcere” : Aveva sperato a lungo che il figlio Stefano, 29 anni, si fosse salvato dalla massa di neve e macerie che collassò sull’hotel Rigopiano. Ma il ragazzo, dato per sopravvissuto, fu una delle 29 vittime. Alessio Feniello da allora non si è mai dato pace ed è stato con forza sempre in prima fila per avere giustizia. Oggi su Facebook pubblica un durissimo post in cui racconta di essere condannato dal gip di Pescara a pagare una multa di 4.550 ...