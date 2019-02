Matteo Zoppas | Con l' autonomia faremo i tagli alla spesa pubblica

Tav : Matteo Zoppas - 'è in gioco futuro produttivo del Paese' : Venezia, 21 feb. (AdnKronos) - "L’aula della Camera sta esaminando una mozione della maggioranza volta a ridiscutere il progetto della TAV come da contratto, quindi “integralmente". Se così fosse sarebbe una decisione gravissima. Non posso credere al fatto che ci sia un motivo particolare per cui gl