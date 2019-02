L' Inter a Francoforte | il Napoli col Salisburgo L' Europa alza il livello

Europa League : nei sorteggi l'Inter pesca il Francoforte - il Salisburgo per Ancelotti : Alle ore 13.00 di oggi si sono tenuti a Nyon i sorteggi per gli ottavi di finale di Uefa Europa League, la seconda competizione per importanza in Europa. Ad approdare agli ottavi sono state 16 squadre di cui: 3 spagnole, 2 inglesi, 2 italiane, 2 russe, 2 ucraine, una austriaca, una tedesca, una ceca, una portoghese e una francese. Il Napoli e l'Inter dopo aver battuto in scioltezza rispettivamente Zurigo e Rapid Vienna si trovano dunque agli ...

