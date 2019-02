F1 | Hamilton | ' Sei piloti in lizza per il titolo'

F1 Mercedes - Hamilton : «Non solo Vettel - sei piloti in corsa per titolo» : Il campione del mondo è stato ospite con il compagno di squadra Valtteri Bottas dello stabilimento Petronas di Santena, Torino,, e ha analizzato così il Mondiale 2019: ' Non credo che si possa ...

Formula 1 - Hamilton : 'Non solo Vettel - sei piloti per il titolo' : 'Il duello con la Ferrari? Al momento siamo davanti a loro, non so se di mezzo secondo. I numeri in questo periodo di test lasciano il tempo che trovano'. Lewis Hamilton, ospite della Petronas nello ...