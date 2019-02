Di Maio | «La tv non si metta a dire come aggirare il reddito di cittadinanza»

Luigi Di Maio - stangata ai furbetti del reddito di cittadinanza : "Gli ultimi cambi di residenza non valgono" : Da settimane gli uffici anagrafe dei comuni del Sud Italia sono stati presi d'assalto con diverse richieste per cambi di residenza. Un fenomeno nato poco dopo l'annuncio del reddito di cittadinanza, tanto voluto dal vicepremier Luigi Di Maio che ora è costretto a correre ai ripari. Durante un comizi

Luigi Di Maio risponde a Fitch : "Non ci saranno elezioni dopo le europee" : "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle europee". Così il vice premier Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a Termini Imerese, risponde al giudizio dell'agenzia di valutazione che, pur non declassando l'Italia, prevedeva elezioni anticipate.Era arrivato nella serata di ieri il giudizio sul rating italiano e commentando ...

Reddito cittadinanza - Luigi Di Maio : “Non valgono cambi di residenza negli ultimi 3 mesi” : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto in Sicilia a Termini Imerese, ha avvisato i potenziali 'truffatori': "I cambi di residenza degli ultimi tre mesi non valgono. Per evitare che il Reddito venga macchiato da alcuni furbetti del Reddito di cittadinanza".Continua a leggere

Protesta latte - Di Maio : “Anche io con i pastori ma non dico che risolvo tutto in 24 ore. Salvini? Folle dire sì a nucleare” : Dice che anche lui sta con i pastori ma non per questo annuncia una soluzione in 24 ore. Un chiaro riferimento a Matteo Salvini quello di Luigi Di Maio, arrivato in Sardegna per chiudere la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio.”Lo dico da ministro. Anche io sto con i pastori, ma non dico che si trova una soluzione e un’intesa in 24 ore”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle. Che ha criticato ...

Doppio mandato - Fico sfida Di Maio : “Non si può vivere solo di politica” : Il patto dell’hotel Forum tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio ruota attorno a una convinzione: «Le elezioni europee sono il palcoscenico perfetto per rilanciare le nostre battaglie e liberarci dell’ombra di Salvini». Ma c’è un posto vuoto a tavola, durante il pranzo di quattro ore andato in scena sulla terrazza dell’hotel romano che...

M5s - Beppe Grillo : “Pace con Di Maio? Non abbiamo mai litigato. Il dissenso non lo votiamo” : “Non c’è mai stato un bisticcio”. Lo afferma Beppe Grillo, uscendo dall’hotel Forum, a chi gli chiede se abbia fatto pace con Luigi Di Maio. E a chi gli ricorda le sue parole di ieri (“Di Maio ha solo 32 anni ci vuole un po’ di pazienza”) Grillo risponde con una risata. Grillo ha incontrato Davide Casaleggio e il vicepresidente del Consiglio per parlare del M5s. L'articolo M5s, Beppe Grillo: “Pace con Di ...

Calenda a Di Maio : “Ti faccio un’offerta sincera : gestisco gratuitamente le crisi aziendali per te. So che non hai tempo” : “Caro Di Maio, ti faccio un’offerta sincera: il 30% del mio tempo per gestire, gratuitamente, le crisi aziendali del Paese che avevo affrontato da ministro. So che tu non hai tempo”. A dirlo, in un videomessaggio, l’ex ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, che si è rivolto direttamente a Luigi Di Maio. “Ti prego di considerare la mia proposta”. L'articolo Calenda a Di Maio: “Ti faccio ...

Tria sconfessa Di Maio e Toninelli : Alitalia non sarà nazionalizzata : Ministro Economia Tria, presto per parlare di manovra correttiva Parigi, 21 feb 08:25 - (Agenzia Nova) - Secondo il ministro dell’Economia italiano, Giovanni Tria, è ancora troppo presto per parlare di manovra correttiva. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che le dichiarazioni del min

Sondaggio Pagnoncelli a diMartedì : perché il M5s e Luigi Di Maio sono a un passo dalla fine politica : fine imminente della parabola politica del M5s , che come un Matteo Renzi qualsiasi passa a tempo super-record dalle stelle alle stalle? Possibile, probabile. Almeno questo è quello che pensano gli italiani interpellati da Nando ...