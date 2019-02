romadailynews

: Brivido #Roma ma è ancora vittoria: 3-2 al Frosinone: Ennesima prestazione a dir poco… - romadailynews : Brivido #Roma ma è ancora vittoria: 3-2 al Frosinone: Ennesima prestazione a dir poco… - McB_Rockoli : A scanso di equivoc, io sono sempre contento se la Roma prende i 3 punti. Sempre. Ora questo non vuol dire essere c… - francescogarib : @virginiaraggi @GiuseppeConteIT @Totti @OfficialASRoma @Roma Quando hai detto 'Noi come istituzioni..' un brivido m… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Ennesima prestazione a dir poco vergognosa della, caratterizzata dai soliti momenti di amnesia e da veramente troppi errori individuali e tattici. Già dall’inizio i giallorossi non approcciano bene la partita e al 6° minuto ilpassa subito in vantaggio grazie al gol di Ciano, favorito dalla “paperata” di Olsen e un errore in fase di misura di Nzonzi. Ma nonostante tutto i capitolini, sfruttando la loro superiore qualità tecnica, riescono a reagire alla mezz’ora della prima metà di gioco e in un solo minuto ribaltano momentaneamente il risultato con Dzeko, sulla dormita difensiva di Goldaniga in area di rigore, e con Pellegrini, che corregge in porta un tiro di El Shaarawy dopo la parata di Sportiello.Nel secondo tempo laal di là delle ormai solite difficoltà sembra abbastanza in controllo della partita e non rischia molto. Ma a dieci minuti dalla fine cambia ...