Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 | puntata del 28 febbraio | arriva Teodora

Che Dio ci aiuti 5 – Sesta puntata di giovedì 21 febbraio 2019 – Anticipazioni e trama. : Quinta stagione per Che Dio ci aiuti, la serie comedy che dal 2011 appassiona il pubblico di Rai1. Dieci nuove puntate ambientate nel convento più bizzarro del piccolo schermo, allegro e familiare, dove un gruppo di brillanti ragazze e una suora speciale affrontano le scelte più importanti della loro vita. Un convento “che non ti […] L'articolo Che Dio ci aiuti 5 – Sesta puntata di giovedì 21 febbraio 2019 – Anticipazioni e trama. sembra ...

Il Segreto Anticipazioni : ELSA sarà licenziata anche dalla scuola! : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto vi abbiamo parlato di un furto che verrà compiuto da ELSA Laguna (Alejandra Meco) alla locanda di Marcela (Paula Ballesteros) e Matias (Ivan Montes)… Eh sì: durante una delle tante giornate lavorative, i locandieri si renderanno conto del fatto che qualcuno ha rubato 500 pesetas e, fin da subito, ipotizzeranno che il colpevole possa essere uno dei loro dipendenti; Antolina ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 : Benji e Fede nel cast della settima puntata : Giovedì 28 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 5. Per l'occasione, nel cast saranno presenti due ospiti molto amati dai più giovani: Benji e Fede. Benji e Fede nella settima puntata del 28 febbraio I due artisti non interpreteranno nessun ruolo in particolare, visto che anche nella fiction si cimenteranno nella 'parte' proprio di Benji e Fede. Stando a quanto visto ieri in tv, una bambina ricoverata da ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti del 28 febbraio : Nico e Ginevra fidanzati per una notte : Continua la cavalcata vincente della fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti 5 che anche ieri 21 febbraio si è aggiudicata la serata in termini di ascolti. La serie con Elena Sofia Ricci non ha deluso le aspettative, mantenendo davanti ai teleschermi 5.265.000 spettatori pari al 23,6% di share. Lontanissimo, il programma che ha conquistato il secondo posto dal punto di vista dei dati Auditel: su Canale 5, infatti, Chi vuol essere Milionario? ha ...

Che Dio ci aiuti 5 : trama e Anticipazioni settima puntata 28 febbraio : Che Dio ci aiuti 5: trama e anticipazioni settima puntata 28 febbraio trama settima puntata Che Dio ci aiuti Giovedì 28 febbraio andrà in onda la settima puntata di Che Dio ci aiuti 5, composta da due nuovi episodi. Durante la sesta puntata vedremo come la giovane Emma inizierà a fare amicizia con Athos, il suo vero padre. Azzurra intanto cercherà di placare l’ira della figlia adolescente nei suoi confronti, nata a causa delle ...

Che Dio ci aiuti 5 : Anticipazioni settima puntata del 28 febbraio 2019 : Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 Il giovedì sera di Rai1 è tornato saldamente in mano a Lux Vide con le avventure di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa sui generis pronta come sempre a confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Nella serie, che vede dietro la macchina da presa Francesco Vicario, ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 : Athos prova a riconquistare Azzurra : Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella settima puntata? La quinta stagione di Che Dio ci aiuti sta volegendo al termine. Mancano ormai poche puntate alla fine della serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Non sappiamo ancora se ci sarà la sesta stagione, ma prima di pensare ad una probabile nuova […] L'articolo Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Athos prova a riconquistare Azzurra proviene da Gossip e Tv.

Giro di boa a Masterchef Italia 2019 con l’Associazione Italiana Down per la prova in esterna : Anticipazioni 21 febbraio : Masterchef Italia 2019 torna in onda questa sera con una prova esterna che sicuramente rimarrà nel cuore dei 4 giudici, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e dei concorrenti di questa edizione. L'appuntamento è anche questo giovedì alle 21.15 su Sky Uno , canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11 con gli aspiranti Masterchef Italiani che dovranno dimenticare l'eliminazione dell'amato Gerry ...

CHE DIO CI AIUTI 5 - Anticipazioni sesta puntata di giovedì 21 febbraio 2019 : anticipazioni sesta puntata della fiction Che Dio ci AIUTI 5, in onda giovedì 21 febbraio 2019 in prima serata su Rai 1: Episodio 11: SOS Suor Angela svolge indagini su una ragazza disposta a vendere se stessa pur di salvare chi ama. Nico vorrebbe fare sul serio con Maria. Nella vita di Ginevra torna il suo minaccioso passato e Nico tenta di proteggerla scoprendo quel segreto che lei teneva nascosto. Athos e Emma hanno scoperto di amare ...

Anticipazioni Il Segreto : Maria e Raimundo scoprono che Emilia e Alfonso sono in pericolo : Le trame della soap opera iberica “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo, riesce sempre ad emozionare il pubblico. Le Anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci dicono che dopo l’ennesima uscita di scena di Gonzalo Castro, giungerà una bruttissima notizia ai Castaneda. Raimundo Ulloa dopo aver rassicurato il nipote Matias sull'improvvisa scomparsa dei genitori adottivi Emilia e Alfonso, apprenderà che la ...

MasterChef Italia 2019 : Anticipazioni sesta puntata stasera su Sky Uno : Gli aspiranti chef dovranno sfidarsi oggi in una prova in esterna davvero piena di sorprese ed emozioni, a cui seguirà un nuovo Pressure Test a eliminazione diretta.

CHE DIO CI AIUTI - SESTA PUNTATA/ Anticipazioni - video : 'Guido è ancora mio marito' : Che Dio ci AIUTI 5, Anticipazioni SESTA PUNTATA 21 febbraio: l'arrivo della zia di Nico che scopre il segreto di Ginevra mentre tra Athos e Azzurra...

Che Dio ci aiuti 5 : le Anticipazioni della Sesta Puntata stasera su Rai 1 : Ecco cosa succederà nel nuovo doppio appuntamento di stasera con la fiction che vede protagonista Elena Sofia Ricci.