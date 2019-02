La denuncia dell'Onu : l'11% della popolazione del Venezuela è emigrata - : A seguito della crisi politica ed economica, 3,4 milioni di persone avrebbero lasciato il Paese. Intanto i militari Venezuelani hanno aperto il fuoco contro un posto di blocco di indigeni Pemon a Gran ...

Onu : emigrate 3 - 4 milioni di persone. E' quasi l'11% dei Venezuelani : La crisi politica ed economica. Sono 3,4 milioni, pari a poco meno dell'11% della popolazione totale, i venezuelani emigrati dal loro Paese a causa della crisi politica ed economica, secondo un nuovo bilancio dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, Unhcr, e dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim,. In un comunicato diffuso a Ginevra, i ...

Venezuela - Onu : 11% popolazione emigrata : 14.45 Sono 3,4 milioni, pari all'11% dell'intera popolazione,i veneuzelani emigrati a causa della crisi politica ed economica, secondo l'ultimo bilancio dell' Unhcr e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). In un un comunicato, i due organismi stimano che ad abbandonare il Paese siano state 5 mila persone al giorno nel 2018. Se questo trend dovesse mantenersi l'Onu prevede che a fine 2019 gli emigrati sarebbero 5,3 milioni.

Venezuela - Maduro : chiesto aiuto all'Onu : 23.30 Nicolas Maduro ha invitato l'inviato Usa Elliot Abrams in Venezuela, rivelando che ci sono stati in questi giorni 'colloqui distesi' tra funzionari dei due Paesi a New York. "Giuro di rimettere in piedi l'economia se Trump toglierà le sue mani infette dal Venezuela", ha aggiunto, "gli Usa ci rubano miliardi e offrono briciole in aiuti". Ha poi annunciato di aver chiesto aiuto all'Onu per comprare medicinali, e di essere in attesa della ...

Venezuela - Maduro : “No a nuovo voto e non vogliamo aiuti”. Mosca boccia bozza Onu : “Usa punta a intervento militare” : No a nuove elezioni presidenziali, no all’ingresso in Venezuela degli aiuti umanitari: Nicolas Maduro, in un’intervista alla Bbc, ribadisce le proprie posizioni. “Qual è la logica, il ragionamento per ripetere un’elezione?” è la domanda retorica del leader chavista rispetto alle richieste che arrivano da molti Paesi occidentali, compresa l’Italia che con un mozione approvata dalla Camera non ha riconosciuto Juan Guaidò ma ha ...

Venezuela - segretario Onu pronto a mediare per soluzione crisi : Roma, 12 feb., askanews, - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito oggi di essere pronto a una mediazione per la soluzione della crisi politica in Venezuela. In un colloquio con il ministro degli Esteri di Caracas, Jorge Arreaza, ha spiegato il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric, 'il segretario generale ha ribadito la …

Venezuela - segretario Onu pronto a mediare per soluzione crisi : Roma, 12 feb., askanews, - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito oggi di essere pronto a una mediazione per la soluzione della crisi politica in Venezuela. In un colloquio con il ministro degli Esteri di Caracas, Jorge Arreaza, ha spiegato il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric, "il segretario generale ha ribadito la sua offerta ...

Venezuela - Russia prepara bozza per Onu : La Russia di Vladimir Putin risponde agli Usa e si prepara a sottoporre al Consiglio di sicurezza dell'Onu una propria bozza di risoluzione sulla crisi in Venezuela. Mosca auspica che la situzione nel ...

Venezuela - Russia prepara bozza per Onu : 6.15 La Russia ha in programma di sottoporre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una propria bozza di risoluzione sulla crisi in Venezuela in risposta a quella Usa, che prevede di annullare le presidenziali del 2018 e nuove elezioni "Il Consiglio di sicurezza dell'Onu fa appello affinchè la situazione in Venezuela sia risolta con mezzi pacifici", recita la bozza della Russia, che "sostiene tutte le iniziative volte a raggiungere una ...

Venezuela - Onu assente a summit su crisi : "L'Onu vuole dare credibilità all'offerta di buoni uffici per trovare una soluzione politica alla crisi", ha detto il segretario Guterres. A Montevideo si incontreranno i rappresentanti di alcuni ...

Venezuela - Onu assente a summit su crisi : 21.50 Le Nazioni Unite restano neutrali sulla crisi in Venezuela e annunciano di non partecipare al vertice a Montevideo del 7 febbraio. "L'Onu vuole dare credibilità all'offerta di buoni uffici per trovare una soluzione politica alla crisi", ha detto il segretario Guterres. A Montevideo si incontreranno i rappresentanti di alcuni Paesi Ue e dell'America Latina per aprire un canale di dialogo.

Venezuela : esperto ONU : 'Temo effetto sanzioni unilaterali' : Idriss Jazairy, da tempo esperto dell'Onu in diritti umani, ha avvertito che la coercizione, sia essa militare od economica, non deve mai essere utilizzata per ottenere un cambiamento di governo in ...

Venezuela : esperto ONU : 'Temo effetto sanzioni unilaterali' : Tali misure di restrizione economica, ha proseguito, stanno aggravando la già acuta crisi que ha colpito l'economia Venezuelana, e questo si aggiunge al danno causato dall'iperinflazione e dalla ...

Venezuela - ultimatum Ue a Maduro : «Elezioni libere o riconosceremo Guaidò». Lite all'Onu fra Russia e Usa : L'Ue, trainata da Germania, Francia, Spagna, dopo i primi tentennamenti si è schierata con il leader dell'opposizione Juan Guaidò, al fianco degli Stati Uniti, chiedendo...