romadailynews

: Pautasso (Ippodromo Capanelle): “Per il momento le corse non riprenderanno”: #Roma – Elio… - romadailynews : Pautasso (Ippodromo Capanelle): “Per il momento le corse non riprenderanno”: #Roma – Elio… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Roma – Elio, amministratore di Hippogroup Roma Capannelle, è stato contattato e intervistato da Alessio Di Francesco per Radioradio.it per fare chiarezza in merito alla Commissione Trasparenza sull’impianto di Capannelle, convocata questa mattina negli uffici di Roma Capitale.Ingegner, l’assessore Frongia sostiene di aver accolto la vostra istanza di continuare a pagare 66 mila euro l’anno, ma che voi non sembrate aver reagito alla notizia con l’entusiasmo che si aspettava?“Non possiamo essere entusiasti. La lettera, della quale ha dato contezza l’assessore Frongia in commissione, non è un accoglimento della richiesta fatta infatti non è riportato un canone certo, come invece avevamo richiesto. I 66 mila euro sono considerati a titolo di acconto, come più volte specificato nella lettera, su una futura sentenza, peraltro solo di primo grado, del tribunale ...