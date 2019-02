Ora o Mai Più Penultimo appuntamento in attesa della finale

aldiladelcinema

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Ultime battute prima del granper “Ora o Mai Più”, lo show musicale di Rai1 con cui Amadeus offre una seconda chance per tornare alla ribalta ad otto cantanti dal successo smarrito. E come in ogni partita che si rispetti, quando manca poco al fischio, ecco che arriva l’imprevisto: per la penultima serata di sabato 23 febbraio alle 21.25 su Rai1 gli otto concorrenti, oltre ad esibirsi con i rispettivi Maestri, saranno chiamati a duettare e confrontarsi tra di loro sulle note di quattro famosissime hit del passato. Paolo Vallesi, reduce dalla vittoria nella scorsa puntata, canterà insieme a Michele Pecora il brano Una carezza in un pugno, mentre Jessica Morlacchi e Barbara Cola interpreteranno Come saprei. Ma che freddo fa è la canzone scelta da Donatella Milani e Davide De Marinis per questa esibizione speciale, ...