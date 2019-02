Matteo Salvini ospite alla striscia sovranista dopo il Tg2? Spallata al palinsesto | un

Agorà - Domenico De Masi sputa su Matteo Salvini : "In Italia situazione pre-fascista - ecco gli indizi" : Anche Domenico De Masi sente odore di fascismo. Il sociologo, ospite di Agorà su Raitre, dimentica in modo sospetto il suo appoggio iniziale a Luigi Di Maio e al M5s (in parte rinnegato) o forse, più semplicemente, rispolvera il suo anti-leghismo e assicura ai telespettatori che l'Italia si sta di n

"Matteo Salvini ciarlatano e assenteista" : chiesti 30mila euro di risarcimento : In tribunale un cittadino di Montone, in provincia di Perugia: è accusato di diffamazione e c'è una richiesta di...

Matteo Salvini - gli anarchici lo minacciano di morte : 'Sparagli e mira bene'. Silenzio da sinistra : ... ad ora, è il diretto interessato: 'Sono indignato per questa istigazione alla violenza , ovviamente non mi fanno paura e mi aspetto condanna da tutto il mondo della politica, della cultura e dell'...

Matteo Salvini - gli anarchici lo minacciano di morte : "Sparagli e mira bene". Silenzio da sinistra : "Spara a Salvini e mira bene". In calce la "A" cerchiata, simbolo degli anarchici. L'orrore è comparso su un muro di Parma. Soltanto pochi giorni fa, Matteo Salvini aveva espresso la sua soddisfazione per l'arresto di un gruppo di anarco-insurrezionalisti che sarebbero stati responsabili dell'esplos

Sondaggio Masia - battuta d'arresto per Matteo Salvini : godono Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : Una grossa sorpresa nell'ultimo Sondaggio proposto da Fabrizio Masia ad Agorà, il programma della mattina di Rai 3. Già, perché questa volta, stando alla rivelazione, a lasciare parecchi decimali sul campo è la Lega di Matteo Salvini, e lo farebbe a vantaggio di Forza Italia di Silvio Berlusconi. Du

Elisa Isoardi torna a parlare di Matteo Salvini : 'Mi manca la quotidianità con lui' : La conduttrice de 'La prova del Cuoco' Elisa Isoardi è tornata a parlare di Matteo Salvini. La presentatrice, nel corso di un'intervista al settimanale 'Diva e Donna', ha fatto delle confessioni inaspettate sul suo ex compagno. La donna ha ammesso di sentire molto la sua mancanza anche se, almeno per il momento, sta bene così. Si sta dedicando alla sua vita professionale, al suo lavoro e quasi non ha tempo per una vita sentimentale. Elisa ...

Matteo Salvini rilancia la TAV : “Cambiamo progetto - ma farò tutto il possibile perché si faccia” : Continua la querelle sulla realizzazione della TAV, malgrado il documento comune firmato da Movimento 5 Stelle e Lega. Ora Matteo Salvini rilancia: "Il progetto può essere rivisto e si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina meno e costa meno delle auto. farò tutto il possibile perché si faccia".Continua a leggere

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

PiazzaPulita - il sondaggio su Matteo Salvini e il caso Diciotti : percentuali bulgare per il leghista : Un sondaggio che equivale a un mezzo plebiscito per Matteo Salvini. In questo caso non si tratta delle intenzioni di voti e di quel che potrebbe ottenere la Lega alle urne: si tratta soltanto del ministro dell'Interno. E del caso Diciotti. Le cifre sono quelle di Index Research snocciolate nell'ulti