Gli iPhone soffrono la concorrenza cinese | nel 2018 c’è stato l’exploit di Huawei

Strana scomparsa deGli sticker WhatsApp : un pacchetto non più utilizzabile su Android e iPhone : Un piccolo giallo per l'applicazione di messaggistica: alcuni sticker WhastApp, in particolar modo quelli relativi ad un determinato pacchetto, sono letteralmente scomparsi dalle soluzioni messe in campo dagli sviluppatori e non sembrerebbe esserci un apparente motivo per quanto accaduto. Quali sticker WhatsApp non sono più disponibili e dunque alla portata di app da qualche ora? Il pacchetto specifico di cui non è possibile più utilizzare ...

Dal 22 febbraio anche Gli iPhone XS - XS Max ed XR a rate con Iliad : prezzi e condizioni : Ci sono buone notizie oggi 22 febbraio per tutti coloro che intendono acquistare i vari iPhone XS, iPhone XS Max ed iPhone XR tramite Iliad. Dopo il lancio avvenuto a fine 2018 attraverso la compagnia telefonica, con tutte le limitazioni del caso come abbiamo avuto modo di notare a suo tempo, occorre analizzare un importante aggiornamento per il pubblico italiano. Da questo momento, infatti, gli utenti interessati ad una soluzione di questo tipo ...

Almeno quattro novità certe per Gli iPhone 2019 : la situazione il 18 febbraio : Mancano ancora un po' di mesi alla presentazione dell'iPhone 2019 e, come sottolineato il mese scorso, al momento non possiamo fare altro che spaziare nel mondo delle indiscrezioni. Tuttavia, quando a parlare è un personaggio come il famoso analista Ming-Chi Kuo, è impossibile non dare il giusto risalto alla notizia. In attesa di qualche segnale concreto da Apple su quelle che saranno le sue mosse durante quest'anno, proviamo a capire a suo dire ...

Niente metalli insanguinati per Gli iPhone - Apple esclude 5 fornitori dalla sua catena : Continua l'impegno di Apple per assicurare che i suoi iPhone, iPad e comunque tutti i dispositivi a suo marchio non vengano prodotti con l'ausilio di minerali e metalli "insanguinati", magari provenienti da luoghi di estrazione, raffinerie e fonderie dove non vengono rispettati i diritti umani dei lavoratori, soprattutto dei più giovani. Da Cupertino è stato appena rilasciato un nuovo rapporto che pone l'accento sull'impegno responsabile nel ...

Come taGliare canzoni su iPhone e iPad : Stanchi della solita suoneria predefinita, siete alla ricerca su Internet di una guida che vi spieghi nello specifico Come tagliare canzoni su iPhone e iPad così da impostare una traccia preferita modificabile tramite alcune applicazioni leggi di più...

Caricabatterie per iPhone : i miGliori da comprare : Ogni volta che acquistiamo un nuovo smartphone è sempre la stessa storia. Ci illudiamo che il Caricabatterie incluso nella confezione non lo dovremo mai cambiare. Invece, complici i materiali sempre un po’ leggeri o i leggi di più...

Apple ammette di aver rallentato Gli iPhone di proposito : L'episodio è stato oggetto di una sentenza che ha visto coinvolta una delle maggiori aziende del mondo. Si è scoperto che il rallentamento avveniva negli iPhone con una batteria datata , incapace ...

15enne scopre un bug sull'iPhone. La Apple Gli pagherà Gli studi : Apple contribuirà a sostenere gli studi di un ragazzo texano che ha scoperto una falla di Face Time, un bug che, in alcuni casi, consentiva agli utenti di ascoltare l'audio e vedere le immagini catturate dall'iPhone del destinatario di una chiamata prima che questo rispondesse. Il quattordicenne che ha scovato il problema si chiama Grant Thompson, mentre a segnalarlo ad Apple è stata sua madre, Michele. La famiglia riceverà ...

L’app Easyjet misura il bagaGlio a mano con la Realtà Aumentata e dice se sarà accettato in cabina. Funziona solo con iPhone : Questo trolley andrà bene come bagaglio a mano? Lo zaino sarà accettato in cabina o bisognerà pagare un sovrapprezzo? Sono alcune delle domande più comuni che si pongono molti viaggiatori quando preparano le valigie. A maggior ragione se la prenotazione è su un volo low-cost. Chi vola con Easyjet e possiede un iPhone ha ora una soluzione hi-tech a portata di mano. È l’app ufficiale della compagnia aerea low cost, che con l’ultimo ...

Quanto costano Gli iPhone ricondizionati in Italia : 7 Febbraio 2019 - In tanti Paesi del Mondo, da diverso tempo Apple consente ai consumatori di comprare iPhone ricondizionati . Si tratta di smartphone di seconda mano che vengono riparati e dotati di batteria, guscio esterno e accessori ...

Apple sta iniziando a vendere iPhone usati anche in Italia. Ecco tutti i dettaGli : In diverse parti del mondo, infatti, si tratta di una pratica consolidata ed adottata da tempo. Da poco, però, è disponibile una nuova sezione sul sito italiano ufficiale dell'azienda nella quale è ...

Il taGlio del prezzo dell’iPhone funziona in Cina - il modello sarà esportato altrove? : Buone notizie per Apple: la sua nuova strategia del taglio del prezzo su iPhone vecchi e nuovi in Cina sta dando i suoi frutti. Dopo l'accoglienza tiepida dei nuovi melafonini in terra asiatica ma anche altrove, ecco che (come pure riferito recentemente) Tim Cook ha pensato bene di abbassare i prezzi dei melafonini. Una politica a dir poco nuova per il brand di Cupertino ma che ha cominciato a presentare i suoi risvolti positivi. Il sito ...

Apple taGlia ancora i prezzi deGli iPhone : Apple taglierà i prezzi degli iPhone. Non si sa ancora di preciso di quanto e in quali mercati, ma è una certezza. Lo ha confermato Tim Cook durante la conferenza post-trimestrale. 'Abbiamo deciso di ...

Anche Apple perde profitti. TaGlierà i prezzi dell'iPhone : Apple Taglierà i prezzi degli iPhone per la seconda volta nella storia. È solo l'ultima spia della transizione in corso tra le superstar hi-tech di Wall Street. Tutte impegnate, complice ultime ...