Gli incubi scientifici di Conan Doyle e il lucido terrore di Poe

Dark Shadows - Gli incubi strampalati di Tim Burton cast - trama e curiosità : Su Italia 1 il 6 febbraio alle 21.15 va in onda Dark Shadows, film del 2012 diretto da Tim Burton. La sceneggiatura della pellicola, si basa sull’omonima soap opera degli anni sessanta creata da Dan Curtis. Prendete le suggestive e cupe visioni di Tim Burton, ambientatele nei rutilanti e coloratissimi anni ’70 e quello che otterrete sarà un melodramma un po’ kitsch ma anche ironico al punto giusto. Ed è vero, sono tutti mostri, ma ...

A 13 anni picchiata e costretta dalle bulle a leccare le scarpe : “Ora si sveGlia con Gli incubi” : La tredicenne insultata, picchiata e umiliata davanti a tutti e infine filmata in un video pubblicato sui social per denigrarla. "I ragazzi finiscono per uccidersi per cose come questa, voglio che la scuola e le autorità facciano qualcosa contro il bullismo" ha dichiarato la mare denunciando l'accaduto.Continua a leggere

"Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa" : Gli incubi kafkiani rivivono con Barba : Eugenio Barba non ha mai realizzato uno spettacolo né diretto un attore che non appartenessero al suo Odin Teatret. Per cinquantacinque anni ha lavorato nella sua officina d'arte di Olstebro, ...

Gli incubi possono avere conseguenze - emotive - reali - lo dice la scienza. Ma come scacciare i brutti sogni? : È solo un incubo . La terra , per ora, non sta implodendo e forse guardare Bird Box prima di andare a letto non è stata una grande idea. Ma nonostante la lucidità del saper chiaramente distinguere un ...