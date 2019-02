Alessandria Auto si disintegra nello scontro col tir | ristoratore muore a soli 36 anni

fanpage

: Scontro fra auto e Tir: morto un ristoratore di Cassano - MasputPutzu : Scontro fra auto e Tir: morto un ristoratore di Cassano - StampaAlessandr : Scontro fra auto e Tir: morto un ristoratore di Cassano -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Alessio Pulcini è morto nella serata di giovedì 21 febbraio a Cassano Spinola in un incidente stradale. La suasi è schiantata, per cause da accertare, contro un Tir lungo la strada provinciale che collega Cassano con Villalvernia. Pulcini era il titolare del ristorante La Fraschetta di Cassano.