Traffico Roma del 21-02-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 21-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA PROVOCA CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE IN VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … DALLE ORE 10, CHIUSA TEMPORANEAMENTE , VIA DI PORTA MAGGIORE PER LAVORI TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … DALLE ORE 10, CHIUSA TEMPORANEAMENTE , VIA DI PORTA MAGGIORE PER LAVORI TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 12 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane chiuso temporaneamente dalle ore 10:00 via di Porta Maggiore per lavori tra Viale Manzoni e Piazza di Porta Maggiore in direzione di via Prenestina possibile allenamenti nelle vie limitrofe trafficata ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSA TEMPORANEAMENTE , DALLE ORE 10, VIA DI PORTA MAGGIORE PER LAVORI TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE TRA IL RACCORDO E SAXA RUBRA IN ENTRATA IN CITTA’. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO E ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE TRA IL RACCORDO E SAXA RUBRA IN ENTRATA IN CITTA’. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO E ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA IN CITTA’. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO E ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 09 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane con le rughe Castel de ceveri verso Roma sulla via Flaminia per un cantiere Tra la tartaruga si sta in fila a partire dal raccordo in entrata in città di discussione anche sul raccordo in prossimità ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI VERSO Roma. SULLA VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE TRA LABARO E SAXA RUBRA SI STA’ IN FILA A PARTIRE DAL RACCORDO IN ENTRATA IN CITTA’. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI VERSO Roma. SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN CANTIERE TRA LABARO E SAXA RUBRA SI STANNO FORMANDO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A Roma RIPERCUSSIONI ANCHE SUL ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTÀ, SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN CANTIERE TRA LABARO E SAXA RUBRA SI STANNO FORMANDO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA. SU VIA DI PORTONACCIO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA VERSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. ALL’OSTIENSE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. SU VIA DI PORTONACCIO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA VERSO IL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER NAPOLI; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 16 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 16:30 (Di giovedì 21 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA PROVOCA CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE IN VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI LARGO GREGORIO XIII CODE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO A VIA CASTIGLION FIORENTINO CHIUSO AL Traffico PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIALE DI PORTA MAGGIORE P TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. IN TANGENZIALE CODE PER Traffico TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE CI SONO ...
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fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 21-02-2019 ore 16:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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