Tomaso Trussardi | Michelle Hunziker? Dopo un anno volevo sposarla Lei temeva la

(Di giovedì 21 febbraio 2019) "unche la conoscevoaveva mille paure, avevo 29 anni e lei 35, la differenza d'età per lei contava, ma non per me".dal 2014 vivono un matrimonio felice, che ha donato loro la gioia di due figlie, Celeste e Sole. In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, l'erede della maison ha parlato del rapporto con la showgirl, che consulta anche per questioni di lavoro."Mi ha dato una grande mano e quando c'è una decisione da prendere voglio il suo parere. Lei mi dice: 'perché lo chiedi a me, che non ne so nulla?' Io le rispondo che sono pieno di consulenti e tecnici: quello che mi serve è la sua visione di insieme e la sua intelligenza emotiva. Ora anchefa l'imprenditrice con Goovi".Dipoco si sapeva prima della sua unione con. Ora i ...