Partita Iva e regime forfettario 2019 Inps | chi perde i requisiti La nota

Lazio - Tare : 'Crediamo nell'impresa - ma non è Partita decisiva per la stagione' : Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto a Sky Sport prima del match con il Siviglia: 'Ci sono tanti motivi per credere nell'impresa, la partita non è chiusa. Avrei preferito giocarla con la squadra al completo, ma proveremo comunque a fare l'...

Canone Rai 2019 per Partita Iva : lettere in arrivo - chi deve pagare 600 euro : Canone Rai 2019 per Partita Iva: lettere in arrivo, chi deve pagare 600 euro lettere Canone Rai per Partita Iva, a chi arrivano Cosa è il Canone Speciale? Chi è tenuto e chi è esentato dal pagamento del Canone Rai 2019 per Partita Iva? Vediamo di seguito in cosa consiste e come funziona il cosiddetto Canone speciale di cui ci siamo già occupati nel recente passato. Iniziamo col dire che il Canone radio-tv Speciale riguarda la detenzione di uno ...

Assegni familiari 2018 per Partita Iva e autonomi - quando spettano : Assegni familiari 2018 per partita iva e autonomi, quando spettano partita Iva e autonomi, gli Assegni familiari previsti Gli Assegni al nucleo familiare sono una misura di sostegno al reddito indirizzata ad alcune categorie di lavoratori. In generale, si può dire che sono riservati ai lavoratori dipendenti che percepiscono una retribuzione inferiore agli standard stabiliti dalla legge. Infatti, solo questi possono ricevere gli Anf, appunto, ...

Atalanta-Milan - Gasperini : 'Non è una Partita decisiva. Bravo Gattuso - ha dato una svolta' : Un solo punto di differenza separa Atalanta e Milan in classifica, rispettivamente quinta e quarta nel campionato di Serie A. Quello di domani, dunque, sarà un vero e proprio scontro diretto per la ...

La proposta di legge veneta : “Albo professionale - fattura e Partita Iva per le prostitute : È la discussione più antica del mondo. Se ne parla con insistenza dal 1958, quando la senatrice veneta Lina Merlin chiuse, e bisogna vedere davvero se per sempre, le case chiuse. Ogni tanto il dibattito torna. Anche Matteo Salvini era uscito allo scoperto: «Se dobbiamo sconfiggere la criminalità, togliamo dalle strade la prostituzione. Va regolamen...

Partita Iva - regime forfettario 2019 : coefficiente redditività e codici ATECO : Partita Iva, regime forfettario 2019: coefficiente redditività e codici ATECO coefficiente redditività 2019 per regime forfettario Ci sono importanti novità sul fronte della Partita Iva quest’anno. No, non stiamo parlando della fattura elettronica, bensì del regime forfettario 2019, che ha subito delle modifiche rispetto allo scorso anno. Chi opera nel regime forfettario, inoltre, non è obbligato a operare in regime di fattura ...

Prostituzione : Veneto - albo professionale e Partita Iva per le prostitute (2) : (AdnKronos) - Guadagnini prosegue poi ricordando come la "Corte di Cassazione ha dichiarato la prostituta una "libera professionista" con il diritto di ricevere giusto compenso e dovrebbe e di emettere fattura con partita IVA. E la stessa Corte in un'altra sentenza ha dichiarato come la prostituzion

Prostituzione : Veneto - albo professionale e Partita Iva per le prostitute : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - Il Consigliere Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) ha depositato il progetto di legge regionale n.28 "disciplina dell'esercizio della Prostituzione". Oggi la legge verrà discussa dalla commissione preposta per poi approdare in Consiglio Regionale. Il Consigliere Guadagni

Partita Iva 2019 : passaggio a regime forfettario è possibile dai minimi? : Partita Iva 2019: passaggio a regime forfettario è possibile dai minimi? regime forfettario e minimi, si può fare il passaggio? In merito alla Partita Iva, ci saranno delle modifiche importanti nel corso del prossimo anno, con l’introduzione della flat tax. Una misura che di fatto estenderà il regime forfettario a tutte le partite Iva con redditi annui inferiori a 65.000 euro. Il regime forfettario è un regime agevolato che è seguito al ...

Partita Iva dormiente 2018 : chiusura o riattivazione - ecco costi e sanzioni : Partita Iva dormiente 2018: chiusura o riattivazione, ecco costi e sanzioni Costo sanzioni e cosa accade alla Partita Iva dormiente Nuove regole per le partite Iva “ dormienti” dopo l’ approvazione di un apposito decreto da parte della Camera. In pratica, con il nuovo regolamento una Partita Iva non più usata nel corso di 3 anni sarà chiusa d’ ufficio dall’ Agenzia delle Entrate. Per il contribuente non saranno previste sanzioni e in caso si ...

Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019 : quanto si perde con Partita Iva : Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019: quanto si perde con Partita Iva deduzioni e Detrazioni Flat tax 2019 La Flat tax 2019, anche se sarebbe meglio definirla nuovo regime forfettario 2019 per partite Iva, è davvero così conveniente? Dipende. Da cosa? Dai costi che si sostengono per la propria attività. È vero che il regime forfettario 2019 porta con sé una importante novità in fatto di aliquota sostitutiva, che ricordiamo essere al ...

Aliquote Irpef 2019 : scaglioni dipendenti pubblici - privati e Partita Iva : Aliquote Irpef 2019: scaglioni dipendenti pubblici, privati e Partita Iva scaglioni Irpef 2019, le cifre La riforma delle Aliquote Irpef 2019 tanto attesa alla fine non c’è stata. Forse si è trattato solo di un rinvio al prossimo anno, ma adesso sembra ancora troppo presto per parlarne. Ciò significa che le Aliquote Irpef 2019 resteranno invariate rispetto a quelle vigenti per il 2018. Tuttavia, quest’anno porterà diverse novità sotto ...

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...