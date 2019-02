La Cassazione conferma | Formigoni condannato a 5 anni e dieci mesi 

Insulto omofobo a manager - Cassazione conferma condanna Rana : Dare pubblicamente e ripetutamente "del finocchio" ha arrecato "concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore, nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione": è la tesi con la ...

Caso Guerrina - la Cassazione conferma la condanna a 25 anni per padre Graziano : Arezzo, il sacerdote ha ucciso cinque anni la donna con cui aveva una relazione e ne ha occultato il corpo

Piacenza - sparò ai ladri : la Cassazione conferma la condanna per tentato omicidio : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentato omicidio nei confronti di un imprenditore piacentino, imputato per tentato omicidio, che, la notte del 6 ottobre del 2011, sparò con un ...

La Cassazione conferma : sarà possibile licenziare per eccesso di Facebook : L a scarsa conoscenza del web genera mostri. O, meglio, licenziamenti. Per giusta causa. Ci si dimentica - o non lo si sa proprio - che tutto ciò che si fa online è tracciabile. Che la ...

Facebook - Cassazione : “Confermato licenziamento per chi lo usa al lavoro” : Usare Facebook sul posto di lavoro può causare il licenziamento. Anche secondo la corte di Cassazione che ha reso definitivo quello di una donna della provincia di Brescia, impiegata come segretaria part time in uno studio medico. La Suprema corte ha messo il bollo sulla decisione emessa dalla corte d’appello che aveva ritenuto la gravità del comportamento in “contrasto con l’etica comune”, tanto da incrinare il rapporto di ...

