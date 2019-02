Juve | remuntada impossibile con l' Atletico? I numeri condannano i bianconeri

Juve ntus - obiettivo remuntada per i bianconeri : Cristiano Ronaldo suona la carica sui social : I giocatori della Juventus hanno già messo nel mirino la gara di ritorno, in cui dovranno ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano “E’ stata una serata difficile. Ora crediamoci fino alla fine“. E’ l’esortazione su twitter di Cristiano Ronaldo alla Juventus dopo il ko per 2-0 dei bianconeri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a Madrid contro l’Atletico. Alfredo Falcone ...

Atletico Juve - operazione remuntada per Allegri : ecco cosa dicono i precedenti : Aveva chiesto un gol al Wanda Metropolitano, abbandonato con un secco 2-0 per gli avversari che complica enormemente l'avventura in Europa. Nulla fare per la Juventus nell'andata degli ottavi di ...