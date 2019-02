Il Bambino (Di Maio) alle prese con Grillo e Casaleggio al pranzo in terrazza : Roma. Il Matto, il Muto e il Bambino. Una parodia di Sergio Leone. Grillo, Casaleggio e Di Maio, seduti attorno alla stessa tavola, per quattro ore. E alla fine, come sempre, la spunta il Muto. Quello non spiccica mai una parola. Ma è il più dritto di tutti. Bada al sodo e alla roba, mica come Grill