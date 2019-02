I terrapiattisti hanno sempre più adepti | molti hanno perso amici | parenti e lavoro

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 febbraio 2019) I ‘‘ sono in aumento. Nonostante la diffusione delle loro assurde teorie crei ilarità, facili battute e ironia a volontà, glidi questa sorta di setta pseudoscientifica, stanno crescendo a dismisura. E la colpa è semplice da imputare: è a causa di YouTube. A sostenere questa imputazione di colpa è uno studio della Texas Tech University presentato al meeting della American Association for the Advancement of Science, secondo cui sono proprio i video caricati su questa piattaforma ad aver convintonuovi cospirazionisti ad entrare a far parte del ‘club’. “YouTube è dove i primi video sulla Terra piatta sono stati postati nel 2014 – spiega Alex Olshansky, uno degli autori -. Poiché gli algoritmi di YouTube raccomandano filmati che assomigliano a quelli già visti, una volta trovato un video terrapiattista è come entrare nella ...