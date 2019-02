Di che cosa si parlerà davvero al vertice vaticano sugli abusi

Truffa diamanti - che cosa cambia per i risparmiatori danneggiati : Dopo il sequestro da 743 milioni da parte della magistratura milanese ai danni della Intermarket Diamond Investment e della Diamond Private Investment e delle cinque banche interessate al business che cosa accadrà alle cause in corso pei il risarcimento...

chelsea - Maurizio Sarri si difende : “il Sarri-ball e l’esonero? Ecco cosa dico” : Chelsea, Maurizio Sarri si appresta a vivere un’altra settimana calda dopo la sconfitta dei Blues contro il Manchester United Chelsea, Maurizio Sarri è tornato a parlare in conferenza stampa del delicato momento della sua squadra. Sul banco degli imputati è finito il gioco del tecnico italiano, il cosiddetto Sarri-ball che è stato preso di mira dai cori dei tifosi. Sarri ha voluto rispondere quest’oggi, rivelando di non ...

Sarri e il chelsea - cosa c'è dietro alla crisi profonda del sarrismo - e perché gli inglesi lo detestano - : E questo fa tutta la differenza del mondo. C'è chi è convinto che l'ostilità sempre più forte verso Sarri sia in parte dovuta anche al fatto che è italiano, cioè straniero. È così? Qualche sospetto c'...

Si sveglia nel suo letto con le ossa fratturate ma nessuno sa perché : cosa è emerso dagli esami : Lui non ricorda nulla, i familiari che erano in casa e i condomini non hanno sentito alcun rumore strano. Il giallo di Fano...

Michelle Hunziker stronca Adrian : “Impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare” : Dopo il flop di ascolti, crollati all’8% di share, il futuro di Adrian è in dubbio. Il cartone evento e il live show di Adriano Celentano non figurano infatti nei palinsesti delle prossime due settimane. Il progetto, ancora prima di partire, aveva visto la fuga, se così si può dire della lungimirante Michelle Hunziker che era stata coinvolta per presenziare nella parte di spettacolo in diretta dal Teatro Camploy di Verona. Per la prima ...

Michelle Hunziker spiega i motivi dell'addio ad Adrian : "Nessuno sapeva cosa fare. Lo aspettavamo ore in studio" : Michelle Hunziker rompe il silenzio e in un'intervista Corriere delle Sera racconta i motivi della sua rinuncia a partecipare allo show di Adriano Celentano. La showgirl, infatti, avrebbe dovuto prendere parte ad "Adrian", ma ha deciso di abbandonare il progetto in corso d'opera:Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per ...

che cosa succederà a Opportunity - il rover che resterà su Marte : (foto: NASA/JPL Illustration) Dopo 15 anni di attività, la missione Opportunity su Marte è terminata, come ha annunciato la Nasa. Il rover dei primati – record di tempo trascorso sul suolo marziano, esplorazioni inedite per durata e qualità – ha smesso di inviare segnali. Il tutto è iniziato il 10 giugno, quando Opportunity ha smesso di comunicare con la Terra probabilmente a causa di una tempesta di sabbia. E il 12 febbraio la Nasa ha tentato ...

Juventus - Khedira fermo per problemi al cuore : che cosa è l'aritmia atriale : La Juventus è a Madrid. Senza Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non è partito per la trasferta che vedrà i bianconeri affrontare l’Atletico nella gara di andata degli ottavi di Champions League, il 20 febbraio, a causa di un mancamento avuto nella mattinata del 19. Dai primi accertamenti pare che il giocatore abbia avuto un episodio di aritmia atriale, un comunicato atteso nelle prossime ore farà più ...

che cosa non torna nell’arresto dei due genitori più famosi d’Italia : Roma. Perché infliggere l’umiliazione dell’arresto? E’ l’interrogativo su cui si interroga Matteo Renzi, rispetto alla vicenda giudiziaria legata ai suoi genitori finiti due giorni fa ai domiciliari. E lo fa nelle stesse ore in cui il suo smartphone è inondato dai messaggi di solidarietà, anche dagl

A "Fa' la cosa giusta!" il progetto nato a Melle che trasforma il pane invenduto in birra : Nel 2019 Fa' la cosa giusta, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giungerà alla sua sedicesima edizione, che si terrà dall'8 al 10 marzo a Fieramilanocity, ...

che fine Ha Fatto Adrian? Ecco Cosa sta Accadendo in Mediaset! : Il cartone animato Adrian, ideato interamente da Adriano Celentano, è sparito dai palinsesti invernali. Che Cosa sarà mai accaduto? La verità ce la spiega un addetto ai lavori! Agli inizi del mese di febbraio, i dirigenti Mediaset avevano Fatto sapere ai propri telespettatori che il cartone animato prodotto da Adriano Celentano, “Adrian”, sarebbe stato sospeso. Ecco come avevano giustificato questo slittamento di palinsesto: “A ...

Il demonio è cosa troppo seria per giocarci. Ma anche per strumentalizzarlo : Il nostro paese merita una classe politica che parli dei problemi per comprenderli e per risolverli. Non per utilizzarli in un 'per me o contro di me' suicida.

che cosa presenta Samsung il 20 febbraio : Oltre agli smartphone, Samsun g dovrebbe presentare anche un nuovo tablet molto simile per caratteristiche all'iPad e dei nuovi wearable dedicati al mondo del fitness. La location scelta da Samsung è ...