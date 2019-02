Caro Raimo | ora invita i fascisti al Salone del libro

ilgiornale

(Di giovedì 21 febbraio 2019) I segnali di preoccupazione dell'intellighenzia nostrana per la crescita di realtà culturali, case editrici, festival letterari, riviste non conformi e non allineate ai diktat culturali del pensiero progressista sono sempre più frequenti. Un giorno Saviano, l'altro Michela Murgia, quello successivo Zerocalcare. Tutti accomunati dall'ossessione per il fascismo che vedono ovunque e in ogni pensiero che non rientri negli schemi del politicamente corretto. Non si capacitano del proliferare di scrittori, giornalisti, pensatori, intellettuali con idee ascrivibili al conservatorismo, al tradizionalismo, al sovranismo o, più semplicemente, di destra e non riescono a nascondere una certa inquietudine per gli spazi che queste voci si stanno ritagliando e per la collaborazione tra le varie realtà che hanno superato l'atavico individualismo che da sempre caratterizza la cultura delle destre. Ultimo ...