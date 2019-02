A Lange & Söhne | il tempo passa | le icone restano

U&D : Andrea vuole confrontarsi con Teresa Langella : 'Spero mi darai questa possibilità' : A seguito della messa in onda della prima scelta serale del trono classico di 'Uomini e Donne', in molti hanno fortemente criticato Andrea Dal Corso. Quest'ultimo è tacciato di aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi al mero scopo di ottenere visibilità e consensi del pubblico, e di non essere mai stato propenso alla conoscenza di Teresa Langella, alla quale ha risposto con un 'no' alla scelta della tronista partenopea. ...

Anticipazioni U&D : il 21 febbraio la Langella si confronterà con Antonio e Andrea : La scelta di Teresa Langella non si è conclusa nel migliore dei modi nella puntata speciale di Uomini e donne dello scorso venerdì 15 febbraio. La tronista ha deluso Antonio Moriconi, comunicandogli di non volere continuare a frequentarlo al termine del programma, ma successivamente ha incassato il 'no' di Andrea Dal Corso. Nei giorni successivi a tale notizia, l'ex corteggiatore veneto è stato inondato di critiche da parte di chi l'ha accusato ...

U&D - Andrea Dal Corso rifiuta Teresa Langella : il web lo attacca : Venerdì 15 febbraio è andata in onda la prima delle tre puntate dello 'Speciale Uomini e donne la scelta' in cui la tronista Teresa Langella è stata la protagonista, chiamata a scegliere con chi uscire dal programma tra Antonio e Andrea. La scelta come abbiamo visto è ricaduta sul giovane imprenditore veneto, il quale a sorpresa ha rifiutato non presentandosi alla festa di fidanzamento al castello e lasciando allibiti non solo la Langella ma ...

U&D : Andrea Dal Corso dopo il 'no' alla Langella auspica un chiarimento in privato : Teresa Langella ha scelto la persona che avrebbe potuto essere l'uomo della sua vita. Non mancava nulla: la cornice da favola in un sontuoso castello, l'abito principesco, la festa stellare organizzata da Valeria Marini e la famiglia al completo. Ciò che è mancato, purtroppo, è stata la presenza del suo bel principe azzurro, Andrea Dal Corso, che ha scelto di dire "no" alla ragazza, non varcando la soglia del palazzo. La notizia è rimbalzata su ...

U&D speciale : Andrea Dal Corso avrebbe rifiutato la Langella salvo poi ripensarci (RUMORS) : Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dello 'speciale Uomini e Donne la scelta', che vedrà protagonista la tronista Teresa Langella, chiamata a scegliere con chi passare il resto della sua vita tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. A poche ore dalla messa in onda della puntata, circolano in rete numerose indiscrezioni secondo le quali Teresa avrebbe deciso di uscire dal programma con Andrea, il quale avrebbe ...

U&D - spuntano le foto di Teresa Langella in villa con la Galgani prima della scelta : C'è ormai una grande attesa per il nuovo speciale di Uomini e Donne che andrà in onda venerdì, 15 febbraio, in prima serata su canale 5, dove finalmente la nota tronista napoletana Teresa Langella prenderà la sua decisione definitiva. Già ora cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla scelta finale della giovane che è arrivata alla fine della sua avventura con due corteggiatori: il ventiseienne Antonio Moriconi e il trentunenne Andrea ...

U&D speciale - prime indiscrezioni : la Langella potrebbe aver scelto Dal Corso (RUMORS) : Grande attesa per la messa in onda della prima puntata dello speciale di Uomini e donne riguardante la scelta della tronista napoletana Teresa Langella. Ancor prima della messa in onda della puntata, venerdì 15 febbraio, cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sulla decisione finale della giovane che, come ricordiamo, è arrivata al termine del suo perCorso con due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Sino ad ora c'è il massimo ...

U&D : una serenata e una cena 'stellata' per Teresa Langella prima della scelta (RUMORS) : Manca esattamente una settimana alla messa in onda della scelta di Teresa Langella; è fissato per venerdì 15 febbraio, infatti, il debutto della versione serale di Uomini e Donne su Canale 5. Stando alle anticipazioni che circolano sul web in questi giorni, pare che sia attualmente in corso la registrazione della decisione finale della napoletana, alla quale sarebbero state fatte varie sorprese dai suoi spasimanti. Il "Vicolo delle News", per ...

Gossip U&D - la scelta di Teresa Langella : arriva l'augurio dell'ex corteggiatore Pierpaolo : Per Teresa Langella si avvicina sempre di più il momento della fatidica scelta finale a Uomini e donne. La tronista partenopea, infatti, al più presto si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo. E, a pochi giorni dalla fatidica registrazione finale, ecco che sono arrivati anche degli auguri speciali per Teresa, da parte di un suo ex ...

Anticipazioni U&D : la scelta di Teresa Langella dovrebbe andare in onda il 15 febbraio : Anche quest'anno il programma Uomini e Donne va in onda nel prime time di Canale 5. Tutti i fan della trasmissione sanno che in questa stagione del people show di Maria De Filippi c'è la novità delle scelte in onda in prima serata. Questo evento inizialmente era stato pensato solo per due tronisti, ma visto l'entusiasmo dei telespettatori è stato allargato anche agli altri tronisti che partecipano alla trasmissione. Al momento stando alle ...

U&D : la scelta di Teresa Langella del trono classico in prima serata su Canale 5 : Il trono classico di Uomini e Donne sembra ormai giunto alla fine per Teresa Langella. Stando alle anticipazioni sembra proprio che la tronista napoletana sia arrivata alla sua scelta finale. Le ultime informazioni che riguardano la trasmissione ci rivelano che nelle prossime settimane ci saranno le registrazioni delle nuove puntate serali, che sono la novità in assoluto di quest'anno in quanto per l'edizione di Uomini e Donne 2019 ci sarà la ...

U&D - anticipazioni Trono Classico : la Langella pronta alla scelta : La tronista Teresa Langella è pronta alla scelta tra Antonio e Andrea. L'annuncio è arrivato nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e donne di giovedì, 17 gennaio, e dove, come ci riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', la giovane napoletana si è detta convinta di essere giunta alla decisione finale che, come sappiamo, in questa stagione, verrà trasmessa nelle puntate serali di Uomini e Donne. Spoiler ...

U&D - Teresa Langella : scelta vicina - Andrea minaccia di andar via dopo il bacio col rivale : A Uomini e Donne il cerchio si stringe e per i tronisti in carica è giunto il momento della tanto attesa scelta finale, la quale dovrebbe avvenire al più presto. La prima a congedarsi dal pubblico sarà la bella Teresa Langella che, proprio nel corso dell'ultima registrazione del programma di Canale 5, ha annunciato di essere pronta per congedarsi e, quindi, per rivelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire il suo futuro. I ...

Anticipazioni U&D : Teresa Langella bacia a stampo Antonio e abbraccia Andrea : Giovedì 3 gennaio è stata registrata la prima puntata del 2019 di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena soprattutto nel trono di Teresa Langella. La giovane, infatti, dopo più di 4 mesi di trono sembra essere ben indirizzata verso chi potrebbe essere la sua scelta finale. Al momento, in studio per lei ci sono ancora Antonio Moriconi, Andrea Del Corso e Kevin Basili. Le esterne Nel dettaglio vi segnaliamo ...