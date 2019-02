Uomini e Donne | Tina Cipollari e quel clamoroso sospetto | si dice che con Roberta

Uomini e Donne - è passione tra Ida Platano e Gianni Sperti? : Durante il trono over del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne Over, si sta facendo strada una nuova focosa amicizia: quella tra l'ex ballerino e la Dama. Molti telespettatori stanno seguendo ...

Uomini e Donne : Nicolò Ferrari pubblica sui social una foto con una ragazza - Jelena : Nicolò Ferrari, dopo l'esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore di Nilufar e dopo essere stato tentatore a Temptation Island, ha deciso di dedicarsi ai reality show partendo alla volta di Miami per partecipare a "Les Anges 11". Successivamente ha deciso di abbandonare il programma, anche se pare esserne uscito con una nuova amicizia. Uomini e Donne: Ferrari al centro del gossip per una foto con Jelena Ad aver fatto scatenare il gossip sul ...

Uomini e Donne oggi - Barbara De Santis contro tutti : una frase non piace : Uomini e Donne oggi: Barbara De Santis fa un’affermazione che non piace Barbara De Santis del Trono Over di Uomini e Donne continua a scontrarsi un po’ con tutti in studio. La dama quest’anno è tornata ufficialmente a far parte del parterre femminile, rivelando di aver lavorato su se stessa. Nonostante ciò, per molti la […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Barbara De Santis contro tutti: una frase non piace proviene da ...

Uomini e Donne news - Tina ce l’ha con Roberta? La Cipollari spiega : Uomini e Donne news: Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua del Trono Over? L’opinionista spiega Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua a Uomini e Donne? Questa è la domanda che pone oggi, nel corso della puntata del Trono Over, Maria De Filippi all’opinionista. Quest’ultima la definisce “Miss Europa” e poi afferma […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina ce l’ha con Roberta? La ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia

Gemma Galgani piange in tv/ 'Sono stanca' : per lei arriva Giorgio - Uomini e Donne - : Gemma Galgani torna a piangere in tv durante il trono over di Uomini e Donne mentre alla sua corte arriva il cavaliere Giorgio.

Sci di fondo - Mondiali 2019 : nelle qualificazioni a tecnica classica in evidenza la cinese Meng tra le donne e il belga De Marre tra gli Uomini : Si sono svolte oggi le prime due gare dei Mondiali di sci di fondo a Seefeld, Austria. Nessuna di esse ha assegnato medaglie, perché si tratta di qualificazioni sulla distanza dei 5 km (per le donne) e dei 10 km (per gli uomini) a tecnica classica con partenza a intervalli, volte a portare dieci atleti per sesso alle gare da 10 e 15 km che si terranno il 26 e 27 febbraio. Nella 5 km femminile ha vinto la cinese Honglian Meng ...

Uomini e Donne : Teresa - Andrea e Antonio ritornano in studio per un confronto. Ecco quando : Dopo il primo speciale di Uomini e Donne - La scelta trasmesso da Canale 5 una settimana fa in cui Teresa Langella ha incassato il contestato 'no' di Andrea dal Corso venuto a sapere davanti ad amici e parenti, i due - come riferito da Vicolo delle news - si rincontreranno nello stesso studio che li ha fatti conoscere lo scorso settembre.Un confronto davanti alle telecamere, atteso dai milioni di aficionados che hanno seguito le vicende ...

Uomini e donne - Armando a Barbara : "Sembri una befana" (VIDEO) : Nel corso della puntata di Uomini e donne di mercoledì 20 febbraio 2019, si è verificato l'ennesimo scontro verbale tra Barbara ed Armando. Il botta e risposta è iniziato quando la dama, al centro dello studio insieme a Roberto, che sta conoscendo (non senza difficoltà), ha attaccato il cavaliere per il ciuffo di capelli paragonandolo ad un carciofo. Armando ha prontamente replicato dando della befana a Barbara, che è sembrata subire il ...

Uomini e Donne : Barbara De Santi ironizza su Gemma Galgani : Gemma Galgani presa di mira da Barbara De Santi di Uomini e Donne Lunedì scorso Maria De Filippi ha mandato in onda durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne l’esterna di Gemma Galgani con Rocco. In quella circostanza i due innamorati si sono scambiati un tenerissimo bacio, lasciando a bocca aperta un po’ tutti, opinionisti e conduttrice compresi. Ma non è finita qua perchè anche la dama Barbara De Santi, a tal proposito, ...

Uomini e Donne : diretta puntata in onda il 20 febbraio - il ritorno di Claire : Durante la puntata di oggi, 20 febbraio 2019, di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 vedremo il terzo appuntamento dedicato al Trono Over della settimana. Al centro della puntata ci sarà la coppia composta da Pamela e Stefano tra i quali si intrometteranno di conseguenza anche Roberta e Riccardo....Continua a leggere

Giulia De Lellis parla di Uomini e Donne : “Sono in difficoltà” : Giulia De Lellis svela un dettaglio sulle scelte di Uomini e Donne Giulia De Lellis continua ad essere molto impegnata con le registrazioni del serale di Uomini e Donne. Venerdì prossimo andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi e in queste ore l’ex di Andrea Damante ha svelato nuovi dettagli. Giulia De Lellis ha ammesso di essere al lavoro con i tronisti, molto probabilmente con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. L’ex ...

Diretta Uomini e Donne : Claire decide di tornare : Terzo e ultimo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire tutti gli aggiornamenti, a partire dalle 14.45, vediamo un po' come ci siamo lasciati nella puntata di ieri. Sempre e solo litigi tra Riccardo e Ida, i due si buttano addosso tutti problemi avuti durante la loro relazione. A farne le spese è Roberta, che nonostante tutto vuole continuare la conoscenza con il cavaliere. Anche se quest'ultimo prova sempre attrazione ...

Uomini e Donne : Il Confronto tra Teresa e Andrea! La Puntata Speciale! : Dopo la scelta di Teresa ed il No di Andrea in molti chiedono a gran voce un Confronto tra i due. Maria De Filippi accontenta tutti con una Puntata speciale di Uomini e Donne nella quale vedremo il chiarimento tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Ecco tutti i dettagli! Buone notizie per i fan di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Teresa Langella, conclusasi con un secco No da parte del suo pretendente Andrea Dal Corso, in molti sono rimasti ...