Ubs | multa da 4 | 5 miliardi in Francia | aiutava clienti a evadere

Ubs - multa in Francia da 3 - 7 miliardi per riciclaggio : Un tribunale francese ha comminato una sanzione da 3,7 miliardi di euro alla banca svizzera UBS per aver favorito i clienti ad evadere il fisco. In particolare, la banca è accusata di riciclaggio di ...

Ubs condannata a multa di 3 - 7 mia. euro in processo in Francia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia