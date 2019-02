Matteo Salvini - il big grillino confessa : "Cosa hanno ottenuto Di Maio e Casaleggio per salvarlo" : Il "do ut des" potrebbe riguardare non soltanto argomenti che sono nell'agenda del governo, come l'Autonomia alle regioni del Nord che, sono in molti a scommetterlo, verrà "ritardata" oltre le elezioni europee, dopo il "salvataggio" operato dai 5 Stelle a favore di Matteo Salvini nel caso Diciotti.

Le Iene - Mahmood e Matteo Salvini a confronto : il colpaccio e il finale impensabile del servizio : Ci volevano gli inviati de le Iene perché Alessandro Mahmood e Matteo Salvini facessero 'pace' , si fa per dire, perché la guerra non c'è mai stata, . La 69esima edizione del Festival di Sanremo forse ...

Gridarono “buuu” a un comizio di Matteo Salvini : due ragazzi denunciati : Due giovani sardi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver protestato per il modo in cui le forze dell'ordine li avevano bloccati durante un comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini a Oristano. Sempre in Sardegna, una ragazza è stata multata per aver affisso dei volantini che criticavano il leader leghista.Continua a leggere

Europee : Matteo Salvini 'corteggia' i socialisti romeni e dice no al gruppo unico con M5S : Le elezioni Europee 2019 sono ormai alle porte ed i 27 Stati membri si preparano al voto. E mentre il Movimento Cinque Stelle è ancora alla ricerca di partner, la Lega di Matteo Salvini pare muoversi su un doppio binario. Il segretario del Carroccio, infatti, sta cercando alleati all'interno del prossimo europarlamento, ma non solo; dopo essersi avvicinato a Ungheria e Polonia, ha invitato Bucarest ad aderire al gruppo sovranista. Il ...

Arresto genitori Renzi - Matteo Salvini : “Da avversario politico non ho nulla da festeggiare” : Matteo Salvini commenta in radio a Rtl l'inchiesta giudiziaria che coinvolge i genitori di Matteo Renzi: "Sicuramente da avversario politico non ho niente da festeggiare perché le battaglie le voglio vincere con i fatti, voglio che gli italiani dicano che Salvini è meglio di Renzi non perché gli arrestano gli anziani genitori"Continua a leggere

Pure l'Antitrust contro Matteo Salvini : 'No alla tassa sulle rimesse degli immigrati' : contro le politiche di Matteo Salvini ora scende in campo anche il Garante della concorrenza e dei consumatori , che mette nel mirino la tassa dell'1,5% sui money transfer , sistema utilizzato dagli ...

“Matteo Salvini sei una m***a letale” : i ragazzi che l’hanno “beffato” nei video-selfie raccontano come è andata : I video in cui, con la scusa di un selfie, “beffavano” il ministro degli Interni Matteo Salvini sono diventati virali in Rete, così Valerio Obino e “Imen_90s” (dal suo nickname su Instagram), i giovanissimi protagonisti dei filmati, hanno deciso di raccontare cosa c’è dietro quel gesto che li ha resi celebri. “Avevo deciso di dirgli queste cose, mi ero ripromesso che gli avrei dato il mio parere, il mio ...

Matteo Salvini a Di Martedì spiazza Giovanni Floris : 'Mi dica - secondo lei io sono in sequestratore' : Prima ha accolto con notevoli salamelecchi Luigi Di Maio , leggendo uno per uno tutti gli incarichi del grillino manco fosse uno sceicco , e come se i telespettatori non lo conoscessero, per poi ...

Diciotti - Matteo Salvini : “Non sono un sequestratore - meriterei una medaglia” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini a 'Di martedì' sulla La7, ha risposto alle domande di Giovanni Floris sul caso Diciotti e sul voto della Giunta per le immunità del Senato: "sono un sequestratore di persone? No voglio, limitare l'immigrazione clandestina"Continua a leggere

Matteo Salvini si prende metà dei grillini : La conferma è arrivata dal web. metà movimento grillino alle prossime elezioni voterà Lega. Matteo Salvini quindi in un colpo

Matteo Salvini - il ricatto M5s dopo il voto sul caso Diciotti : cosa vogliono far saltare : ... dopo l'annuncio della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani dell'accordo raggiunto tra ministero dell'Economia e Regione Veneto . Un annuncio che ha provocato reazioni scomposte da parte ...

Autonomia - i vescovi contro la Lega e Matteo Salvini : come boicottano il Nord : Dopo i fanti, entrano i campo i santi, a cercare di fermare l' iter per l' autonoma di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il Messaggero, quotidiano romano che da settimane conduce una campagna stampa contro il decentramento dei poteri, ha intervistato ieri il presidente della Commissione della Con

Roberto Saviano sbugiardato dal capo della Polizia Franco Gabrielli : "Matteo Salvini in divisa? Nessun reato" : Un clamoroso schiaffo a Roberto Saviano. Arriva direttamente da Franco Gabrielli, il capo della Polizia, che si è espresso a margine dell'inaugurazione di una sala conferenze a Genova dedicata al commissario Antonio Esposito. Gabrielli è stato incalzato dai giornalisti, che gli chiedevano se Matteo