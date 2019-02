Gabriele Muccino contro i David di Donatello | Poche tre nomination

I dealer Mercedes ospitano i casting del film di Gabriele Muccino : Il 16 e 17 febbraio, in occasione dell’open weekend di lancio della nuova Classe B, la rete di concessionarie italiane Mercedes invita tutte le famiglie con bambini di età compresa tra 6 e 12 anni per i casting del prossimo film di Gabriel Muccino. Il regista romano ha, infatti, affidato all’intelligenza artificiale evoluta dell’MBUX, uno […] L'articolo I dealer Mercedes ospitano i casting del film di Gabriele Muccino sembra essere il ...

Casting per un film diretto da Gabriele Muccino e uno di produzione internazionale : Per le selezioni attualmente in corso, riguardanti il nuovo film diretto dal regista Gabriele Muccino, sono state fornite ulteriori indicazioni, sia in merito alla partecipazione ai Casting che al film stesso. Sono inoltre aperti i Casting per un nuovo film di produzione internazionale le cui riprese verranno effettuate in Toscana. Il nuovo film di Gabriele Muccino Per il nuovo film diretto dal noto regista Gabriele Muccino, di cui abbiamo ...

Gabriele Muccino e il caso dei mancati alimenti al figlio/ Appello del pm contro l'assoluzione del regista : Gabriele Muccino e il caso dei mancati alimenti al figlio. La procura di Ravenna impugna la sentenza di assoluzione del regista: si va in Appello

Casting per il nuovo film diretto da Gabriele Muccino e per GiZa Eventi : Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose giovani comparse per la realizzazione del nuovo e importante film, prodotto da Lotus e diretto dal celebre regista Gabriele Muccino, dal titolo I Migliori Anni. I Casting verranno effettuati prossimamente a Pisa. Sono, inoltre, aperte le selezioni per la ricerca di una hostess d'immagine a cura della nota agenzia GiZa Eventi in relazione ad una importante manifestazione ...

Padri e figlie - Rai 3/ Streaming video del film di Gabriele Muccino - 31 gennaio 2019 - oggi - : Padri e figlie, la trama e il cast del film drammatico in onda su Rai 3 oggi, giovedì 31 gennaio 2019 con Russel Crowe e Amanda Seyfried.