Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sposano spuntano le pubblicazioni

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)e Christianhanno deciso di fare il grande passo presto si sposeranno, come testimoniano lemostrate da “Diva e Donna”. L’evento avrà luogo a Milano, la data è ancora top secret ma la cerimonia dovrebbe avere luogo entro l’estate. Da quando tra loro è nato l’amore, nell’estate 2017, non si sono più lasciati: felici, teneri, innamorati, così si mostrano sui social tra viaggi, coccole e bigliettini romantici. Dopo la nascita di Stella, ora la coppia pensa alle nozze, che dovrebbero essere celebrate entro l’estate. “Se dopo la nascita della bimba ci sarà il matrimonio? Non lo so, se mi farà la proposta sì”, aveva detto l’ex velina a “Verissimo” solo qualche mese fa. Evidentementeera in ascolto.