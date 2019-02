C’era una volta Roma… “La Torre della Scimmia”

C’era una volta Roma… “Obelisco Vaticano” : Celebra il trionfo della Chiesa sul paganesimo e sull’eresia. È il secondo obelisco più grande tra i tredici presenti a Roma, dopo quello Laterano. Costruito in granito rosso, si innalza per 25 metri, arrivando a 40 con il basamento. Di origini egizie, venne traslocato a Roma nel 37 d. C. con una nave piena di lenticchie per attutire i colpi durante il viaggio. Inizialmente posto al lato della Basilica di San Pietro, venne successivamente ...

C’era una volta il Principe Azzurro film al cinema : recensione - curiosità : C’era una volta il Principe Azzurro è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 28 febbraio 2019. La pellicola d’animazione. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE C’era una volta il Principe Azzurro film al cinema: scheda e cast GENERE: Animazione, Commedia ANNO: 2018 REGIA: Ross Venokur DURATA: 90 ...

C’era una volta Deadpool - arriva la versione per famiglie del mercenario : Con l’ultima versione rivisitata e corretta, Deadpool diventa un supereroe a misura di bambino. Il mercenario chiacchierone torna nel nuovo capitolo C’era una volta Deadpool, un film arricchito da venti minuti di scene inedite e diverse sorprese per gli appassionati. “Volevamo realizzare un ponte tra genitori e figli per favorire entrambi, per questo nasce C’era una volta Deadpool”, ha dichiarato lo sceneggiatore Rhett Reese. Una fiaba dedicata ...

Sanremo 2019 - lo sfogo di Rocco Papaleo : “Nel 2012 Belen Rodriguez mi parlò solo sul palco. Per fortuna C’era il copione” : “Conservo un bel ricordo di Gianni Morandi, un po’ meno con le donne, non so se si possa dire…”. Inizia così lo “sfogo” di Rocco Papaleo durante la conferenza stampa della 69esima edizione del Festival. “Belen mi parlava solo sul palco. Non ricordo che mi rivolse mai la parola fuori dal Festival” ha detto l’attore ricordando la sua esperienza di conduzione del 2012 accanto alla showgirl ...

C’era una volta Roma…“La Piccola Londra” : C’era una volta Roma…“La Piccola Londra”. Non smette mai di stupirci la nostra città… Ci ritroviamo immersi in secoli di storia attraverso monumenti, statue, piazze, ma questa volta abbiamo da raccontarvi di un luogo particolarmente “unico”, La Piccola Londra. Ci troviamo in via Bernardo Celentano, la strada che collega Via Flaminia a Viale del Vignola , ad ammirare un piccolo vialetto chiuso al traffico da un cancello, che ...

C’era una volta… il Teatro nelle Cantine in scena all’OFF/OFF Theatre dal 6 al 10 febbraio : In un mondo che va veloce, in cui la caccia alla novità è una gara ad ogni livello, il successo di un’atmosfera da cafè chantant, che rivive grazie alla voce di Pierfrancesco Poggi, fa altrettanto clamore come la sala stracolma che ha accolto nella settimana passata il menestrello toscano e romano d’adozione. E’ per questo che, a grande richiesta torna, dal 6 al 10 febbraio all’OFFOff Theatre C’era una volta… il Teatro nelle Cantine, una serata ...

C’era una volta Roma… “Ponte Fabricio” : E’ il piu’ antico ponte della capitale esistente nella sua composizione originaria; risale al 192 a.C. ed è rimasto integro da piu’ di duemila anni. Stiamo parlando di Ponte Fabricio che collega l’Isola Tiberina alla terraferma. La sua perfetta struttura, è costituita da due grandi archi a sesto ribassato, sostenuti da un pilastro centrale sul quale si apre un arco largo sei metri, costruito allo scopo di alleggerire la pressione delle acque ...

Diciotti - il Viminale : “C’era rischio infiltrazione di terroristi”. Il tribunale dei ministri : “Nessuno lo ha riferito” : Il Viminale sostiene facendo sbarcare i 177 migranti a bordo della Diciotti si rischiava di accogliere potenziali terroristi. Il tribunale dei ministri di Catania, però, non è d’accordo: non c’era nessuno di pericoloso a bordo della nave della Guardia Costiera. Ennesimo scontro tra il ministero dell’Interno e i giudici che hanno chiesto l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. In previsione della prima riunione ...

Blitz di politici sulla Sea Watch. E Salvini rilancia : “Grazie a voi abbiamo visto che non C’erano ne una donna ne un bambino” : Il Blitz dei politici che hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una staffetta che nell'arco di mezza giornata ha mobilitato l'opposizione. Il 'la' lo hanno dato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia: e' stata lei, in possesso di ...

C’era una volta Roma… “Costanza De Cupis” : Al centro della nostra capitale, in una delle vie più famose, possiamo ammirare in perfetto stile barocco, un grande edificio, dimora di una delle ragazze più avvenenti del XVII secolo. Ci troviamo in via dell’Anima e la ragazza della quale vogliamo raccontarvi, è Costanza Conti De Cupis. La giovane fanciulla, subito dopo essersi sposata, si trasferì a Roma in una delle residenze della ricca borghese famiglia del marito, in un palazzo affacciato ...

C’era una volta la cupola : C’era una volta la cupola: cupa e roboante, tetra e scellerata. E dentro la cupola C’erano i boss, tragici ed efferati, che ordinavano stragi e delitti, che accumulavano potere e miliardi, che intessevano collusioni e complicità, che taglieggiavano costruttori e imprenditori, che ricattavano la poli